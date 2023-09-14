Чому від булок товстішають, а від калорійної квасолі чи спагеті – ні? Секрет у глікемічному індексі! Як перехитрити організм, вживаючи переважно продукти з низьким глікемічним індексом, розповідає Фактам ICTV ендокринолог Діна Крилова.

Що таке глікемічний індекс

– Глікемічним індексом (ГІ) вчені називають показник, що відображає швидкість, з якою той чи інший продукт розщеплюється в організмі до глюкози – головного джерела енергії. Що вищий ГІ, то швидше підскочить рівень цукру в крові та більше виробиться інсуліну, покликаного відправити спожиті вуглеводи безпосередньо в жирові депо, – пояснює лікар.

Цей мудрий механізм природа розробила ще для наших далеких предків, які харчувалися нерегулярно і були змушені робити енергетичні запаси.

Зараз дивляться

Як визначити глікемічний індекс продуктів

Дуже просто. Дані про глікемічний індекс відображаються в спеціальних таблицях. Діапазон показників продуктів і страв, які мають низький глікемічний індекс, становить від 0 до 55, середній – від 56 до 69, високий – від 70 і вище.

– Низькоглікемічні продукти, ґрунтовно перетравлюючись, забезпечують тривале відчуття ситості та перешкоджають надмірним стрибкам цукру в крові, – пояснює Діна Крилова.

За її словами, вони приборкують апетит і страхують від переїдання навіть у наступний прийом їжі. З простими вуглеводами все зовсім навпаки.

Ось чому варто починати день не з круасанів, а зі складних вуглеводів (каш, цільнозернового хліба), білкових продуктів і овочів-фруктів з низьким глікемічним індексом.

Інколи нам все ж таки потрібен швидкий приплив енергії, але для здоров’я та стабільного запасу бадьорості протягом дня краще наслідувати приклад черепах.

Тож коли йдеться про вживання вуглеводної їжі, доцільніше вибирати продукти з низьким глікемічним індексом.

5 здорових страв із низьким глікемічним індексом

Суші з коричневого рису з тунцем або тофу. Фруктовий салат зі знежиреним йогуртом. Яблучний або ягідний кекс. Запечена квасоля на цільнозернових тостах. Авокадо і лосось на житньому хлібі.

Список продуктів із низьким глікемічним індексом