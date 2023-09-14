Чому від булок товстішають, а від калорійної квасолі чи спагеті – ні? Секрет у глікемічному індексі! Як перехитрити організм, вживаючи переважно продукти з низьким глікемічним індексом, розповідає Фактам ICTV ендокринолог Діна Крилова.
Що таке глікемічний індекс
– Глікемічним індексом (ГІ) вчені називають показник, що відображає швидкість, з якою той чи інший продукт розщеплюється в організмі до глюкози – головного джерела енергії. Що вищий ГІ, то швидше підскочить рівень цукру в крові та більше виробиться інсуліну, покликаного відправити спожиті вуглеводи безпосередньо в жирові депо, – пояснює лікар.
Цей мудрий механізм природа розробила ще для наших далеких предків, які харчувалися нерегулярно і були змушені робити енергетичні запаси.
Як визначити глікемічний індекс продуктів
Дуже просто. Дані про глікемічний індекс відображаються в спеціальних таблицях. Діапазон показників продуктів і страв, які мають низький глікемічний індекс, становить від 0 до 55, середній – від 56 до 69, високий – від 70 і вище.
– Низькоглікемічні продукти, ґрунтовно перетравлюючись, забезпечують тривале відчуття ситості та перешкоджають надмірним стрибкам цукру в крові, – пояснює Діна Крилова.
За її словами, вони приборкують апетит і страхують від переїдання навіть у наступний прийом їжі. З простими вуглеводами все зовсім навпаки.
Ось чому варто починати день не з круасанів, а зі складних вуглеводів (каш, цільнозернового хліба), білкових продуктів і овочів-фруктів з низьким глікемічним індексом.
Інколи нам все ж таки потрібен швидкий приплив енергії, але для здоров’я та стабільного запасу бадьорості протягом дня краще наслідувати приклад черепах.
Тож коли йдеться про вживання вуглеводної їжі, доцільніше вибирати продукти з низьким глікемічним індексом.
5 здорових страв із низьким глікемічним індексом
- Суші з коричневого рису з тунцем або тофу.
- Фруктовий салат зі знежиреним йогуртом.
- Яблучний або ягідний кекс.
- Запечена квасоля на цільнозернових тостах.
- Авокадо і лосось на житньому хлібі.
Список продуктів із низьким глікемічним індексом
- манго – 55
- морозиво – 52
- гречка – 50
- ківі – 50
- рис коричневий – 50
- спагеті, макарони – 50
- тортеліні з сиром – 50
- хліб, млинці з гречаного борошна – 50
- щербет – 50
- вівсяна каша – 49
- булгур – 48
- горошок зелений консервований – 48
- сік виноградний без цукру – 48
- сік грейпфрута без цукру – 48
- хліб фруктовий – 47
- сік ананасовий без цукру – 46
- хліб із висівками – 45
- груші консервовані – 44
- суп-пюре сочевичний – 44
- квасоля кольорова – 42
- виноград – 40
- горошок зелений, свіжий – 40
- сік апельсиновий без цукру – 40
- сік яблучний без цукру – 40
- квасоля біла – 40
- хліб зерновий пшеничний, хліб житній – 40
- хліб гарбузовий – 40
- рибні палички – 38
- спагеті з борошна грубого помелу – 38
- апельсин – 35
- інжир – 35
- йогурт натуральний – 35
- йогурт знежирений – 35
- кіноа – 35
- курага – 35
- морква сира – 35
- морозиво із соєвого молока -35
- груша – 34
- зерна житні пророщені – 34
- полуниця – 32
- молоко незбиране – 32
- банан зелений – 30
- боби чорні – 30
- нут – 30
- джем без цукру – 30
- молоко 2.5% – 30
- молоко соєве – 30
- персик – 30
- яблуко – 30
- сосиски – 28
- молоко знежирене – 27
- сочевиця червона – 25
- вишня – 22
- горох жовтий подрібнений – 22
- грейпфрут – 22
- перлова крупа – 22
- слива – 22
- сочевиця зелена – 22
- шоколад чорний (70% какао) – 22
- абрикос – 20
- арахіс – 20
- соєві боби – 20
- рисові висівки – 19
- горіхи волоські – 15
- баклажани – 10
- броколі – 10
- гриби – 10
- зелений перець – 10
- капуста – 10
- цибуля – 10
- помідори – 10
- салат листовий – 10
- салат-латук – 10
- часник – 10
- насіння соняшника – 8