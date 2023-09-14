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Ендокринолог розповіла, які продукти мають низький глікемічний індекс

14 Вересня 2023, 14:01
Марина Мелехова редактор Діна Крилова ендокринолог
продукти
Джерело: Unsplash

Чому від булок товстішають, а від калорійної квасолі чи спагеті – ні? Секрет у глікемічному індексі! Як перехитрити організм, вживаючи переважно продукти з низьким глікемічним індексом, розповідає Фактам ICTV ендокринолог Діна Крилова.

Що таке глікемічний індекс

– Глікемічним індексом (ГІ) вчені називають показник, що відображає швидкість, з якою той чи інший продукт розщеплюється в організмі до глюкози – головного джерела енергії. Що вищий ГІ, то швидше підскочить рівень цукру в крові та більше виробиться інсуліну, покликаного відправити спожиті вуглеводи безпосередньо в жирові депо, – пояснює лікар.

Цей мудрий механізм природа розробила ще для наших далеких предків, які харчувалися нерегулярно і були змушені робити енергетичні запаси.

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Як визначити глікемічний індекс продуктів

Дуже просто. Дані про глікемічний індекс відображаються в спеціальних таблицях. Діапазон показників продуктів і страв, які мають низький глікемічний індекс, становить від 0 до 55, середній – від 56 до 69, високий – від 70 і вище.

– Низькоглікемічні продукти, ґрунтовно перетравлюючись, забезпечують тривале відчуття ситості та перешкоджають надмірним стрибкам цукру в крові, – пояснює Діна Крилова.

За її словами, вони приборкують апетит і страхують від переїдання навіть у наступний прийом їжі. З простими вуглеводами все зовсім навпаки.

Ось чому варто починати день не з круасанів, а зі складних вуглеводів (каш, цільнозернового хліба), білкових продуктів і овочів-фруктів з низьким глікемічним індексом.

Інколи нам все ж таки потрібен швидкий приплив енергії, але для здоров’я та стабільного запасу бадьорості протягом дня краще наслідувати приклад черепах.

Тож коли йдеться про вживання вуглеводної їжі, доцільніше вибирати продукти з низьким глікемічним індексом.

5 здорових страв із низьким глікемічним індексом

  1. Суші з коричневого рису з тунцем або тофу.
  2. Фруктовий салат зі знежиреним йогуртом.
  3. Яблучний або ягідний кекс.
  4. Запечена квасоля на цільнозернових тостах.
  5. Авокадо і лосось на житньому хлібі.

Список продуктів із низьким глікемічним індексом

  • манго – 55
  • морозиво – 52
  • гречка – 50
  • ківі – 50
  • рис коричневий – 50
  • спагеті, макарони – 50
  • тортеліні з сиром – 50
  • хліб, млинці з гречаного борошна – 50
  • щербет – 50
  • вівсяна каша – 49
  • булгур – 48
  • горошок зелений консервований – 48
  • сік виноградний без цукру – 48
  • сік грейпфрута без цукру – 48
  • хліб фруктовий – 47
  • сік ананасовий без цукру – 46
  • хліб із висівками – 45
  • груші консервовані – 44
  • суп-пюре сочевичний – 44
  • квасоля кольорова – 42
  • виноград – 40
  • горошок зелений, свіжий – 40
  • сік апельсиновий без цукру – 40
  • сік яблучний без цукру – 40
  • квасоля біла – 40
  • хліб зерновий пшеничний, хліб житній – 40
  • хліб гарбузовий – 40
  • рибні палички – 38
  • спагеті з борошна грубого помелу – 38
  • апельсин – 35
  • інжир – 35
  • йогурт натуральний – 35
  • йогурт знежирений – 35
  • кіноа – 35
  • курага – 35
  • морква сира – 35
  • морозиво із соєвого молока -35
  • груша – 34
  • зерна житні пророщені – 34
  • полуниця – 32
  • молоко незбиране – 32
  • банан зелений – 30
  • боби чорні – 30
  • нут – 30
  • джем без цукру – 30
  • молоко 2.5% – 30
  • молоко соєве – 30
  • персик – 30
  • яблуко – 30
  • сосиски – 28
  • молоко знежирене – 27
  • сочевиця червона – 25
  • вишня – 22
  • горох жовтий подрібнений – 22
  • грейпфрут – 22
  • перлова крупа – 22
  • слива – 22
  • сочевиця зелена – 22
  • шоколад чорний (70% какао) – 22
  • абрикос – 20
  • арахіс – 20
  • соєві боби – 20
  • рисові висівки – 19
  • горіхи волоські – 15
  • баклажани – 10
  • броколі – 10
  • гриби – 10
  • зелений перець – 10
  • капуста – 10
  • цибуля – 10
  • помідори – 10
  • салат листовий – 10
  • салат-латук – 10
  • часник – 10
  • насіння соняшника – 8
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