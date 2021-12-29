Ринопластика — это одна из самых древних пластических операций. И вместе с тем — одна из самых востребованных на сегодня. Возможно, ее популярность заключается в том, что именно ринопластика или коррекция формы и размеров носа позволят не только кардинально изменить черты лица, сделать его изящнее, но и улучшить процесс дыхания.

Считается, что первая успешная операция ринопластики была проведена более 200 лет назад — в 1814 году — британским хирургом Джозефом Карпю. Он осуществил коррекцию носа пациенту, основываясь на древнеиндийской методике, но применил современные для того времени инструменты и материалы.

Сейчас, согласно данным Международного общества эстетической пластической хирургии, ринопластика входит в пятерку самых популярных пластических операций. Ежегодно в мире ее делают 2,2 млн пациентов.

Ринопластика и звезды

Чтобы оценить, почему операция по коррекции носа так популярна, предлагаем взглянуть на звезд, которые обратились за ней к пластическому хирургу. После исправления формы носа заметно похорошели многие из них. Но даже имея очевидные отличия фото “до” и “после”, лишь немногие знаменитости признаются, что ложились под нож хирурга.

Так, американская актриса Дженнифер Энистон не скрывает, что корректировала форму носа еще до сьемок в сериале Друзья. Она с готовностью рассказывает прессе, что уже много лет гордится своим красивым аккуратным носом. С тем носом, который ей достался от природы, успешной карьеры не построить — актрисе предлагали исключительно роли дурнушек, рассказывала звезда.

Нос Ким Кардашьян до операции и после отличается настолько, что ей бессмысленно отрицать проведенную ринопластику. Поэтому звезда приняла решение говорить о работе пластического хирурга над ее внешностью открыто.

Скарлет Йохансон, Рианна и Виктория Бекхем наотрез отказываются, что делали операцию по изменению формы носа, но судя по фото, они таки хорошо знают дорожку в кабинет пластического хирурга — сейчас у них носы маленькие и аккуратные.

Леди Гага также отрицает пластику на носу, но в одном из недавних интервью от этом рассказал ее экс-бойфренд.

Показания к ринопластике

Итак, ринопластика, которая набрала популярности в нашей стране еще в 2000-х, стала привычным делом для многих. Сегодня процедура коррекции носа стремительно совершенствуется и развивается. Хирурги используют новые технологии, разрабатывает новые методики проведения коррекции носа. Обо всех тонкостях и новинках ринопластики мы расспросили Александра Бебиха, пластического хирурга и известного специалиста в области эстетической хирургии.

— Главными показаниями к пластике носа традиционно являются врожденные или приобретенные деформации в области носа и затрудненное дыхание. Не секрет, что 75% операций производится по медицинским показаниям для улучшения дыхания пациента, — отмечает Александр Бебих.

Хирурги называют такую операцию септопластика, что означает пластика перегородки носа. Исправление перегородки помогает пациенту свободно дышать.

25% случаев — вмешательства, связанные непосредственно с эстетикой носа. Как в мировой, так и в нашей практике коррекцию перегородки и эстетическую операцию наружного носа часто принято объединять в рамках одной операции.

Как проходит операция?

Многие пациенты очень боятся, что на их лице будет заметен рубец после проведения ринопластики, что он испортит их лицо. Доктор уверяет, что уже спустя три недели рубец будет практически незаметен. Кроме того, рассекается нижняя часть носовой перегородки, что не так заметно взгляду. Более того, некоторые операции можно провести “закрытым” доступом, при котором шрама вообще не будет.

— Выбор техники для проведения ринопластики пластики носа зависит от исходных данных и ваших пожеланий конечного результата. Ринопластику можно делать двумя методами: открытым и закрытым. При более простом, открытом способе производится небольшой разрез на перегородке между ноздрей, аккуратно приподнимается кожа и производятся все необходимые действия, — объясняет пластический хирург.

По его словам, важно понимать, что при таком доступе команда хирургов имеет полный обзор зоны выполнения работы при операции и более широкую зону воздействия на костную и хрящевую ткани.

Техника закрытой ринопластики предполагает выполнение корректирующей работы внутри самого носа.

Обычно операция по коррекции носа длится от 30 минут до 4-5 часов — длительность зависит от сложности случая, методики выполнения и квалификации хирурга. Процедура проходит под общей анестезией, время от времени с добавлением местного обезболивания.

Процесс восстановления после хирургической коррекции носа в среднем длится 5-7 суток. Это означает, что в течение примерно недели сохраняются умеренные синяки и умеренная отечность. Стабильный результат будет виден через шесть месяцев, а окончательным результатом можно будет любоваться примерно через год.

Что точно могут исправить хирурги?

Однозначно с помощью пластики можно убрать горбинку на носу, выровнять носовую перегородку, а при необходимости скорректировать весь нос — уменьшить длину или ширину. А еще исправить кончик носа — сделать его тоньше, ровнее, аккуратнее, а то и вовсе вздернутым.

— Не верьте, если вам говорят, что результаты ринопластики можно спрогнозировать на 100%. На 100% результат работы спрогнозировать невозможно никому. Но компьютерное моделирование дает нам возможность увидеть окончательный результат с вероятностью 75-90%. Остальное зависит от индивидуальных показателей: того, как будет проходить отек, адаптация к новым формам и так далее, — комментирует специалист.

Но в любом случае возможно пациенту значительно улучшить эстетику носа — с помощью хирургических методик можно гармонизировать его: уменьшить кончик по отношению к спинке, приподнять кончик, создать прогиб или ровную спинку. Это все в силах хирургов.