Лабиопластика — это хирургическая операция по коррекции малых и больших половых губ.

По словам сексолога Татьяны Славиной, сейчас существует большое количество гинекологов, которые создают на эту процедуру искусственный спрос. Они рассказывают женщинам, что женские половые органы должны быть маленькими, аккуратными и красивыми.

— Я как сексолог выступаю категорически против такого навязывания. Поэтому я хочу объяснить случаи, когда без лабиопластики не обойтись, — говорит эксперт.

Она рассказала, что интимная пластика действительно решает физиологические или психологические проблемы женщины, если они у нее есть. Однако женщине необходимо делать такую операцию только если есть обоснованные показания.

В каких случаях могут провести пластику половых губ:

из-за генетических особенностей нередко женщины имеют слишком большие размеры малых половых губ, которые сильно выступают за большие половые губы. Это приносит физический дискомфорт женщине, провоцирует воспалительные процессы в области влагалища;

большие губы корректируют, когда из-за их размеров (слишком большие или слишком малые) они не выполняют свою функцию защиты от попадания инфекции во влагалище;

половые губы теряют форму, упругость, из-за возрастных изменений, из-за чего женщина может испытывать психологический дискомфорт. Это недовольство за собой влечет и проблемы в сексуальной жизни.

Перед оперативным вмешательством врач обязательно должен направить пациентку на осмотр и анализы крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты B и С и тому подобное. Кроме того, у нее берут мазок из влагалища на микрофлору.

Если после этого не выявляется никаких противопоказаний к проведению операции, пациентке делают лабиопластику. Запрещено проводить эту операцию во время воспалительных процессов в половых органах и венерических болезнях.

Пластика половых губ может проводиться как под местным, так и под общим наркозом. Ее продолжительность обычно составляет около 40-50 минут. В большинстве случаев пациентку сразу же выписывают из клиники. Врач назначает женщине после операции антибиотики, которые необходимо употреблять в течение недели.

В течение послеоперационного периода ей следует избегать ношения тесного нижнего белья, длительного сидения, употребления спиртного и принятия горячих ванн, а также физического переутомления. Женщине нужно будет каждый день обрабатывать швы. Заживают они обычно за 3-4 недели, а после нескольких месяцев рубцы трудно будет заметить.

Источник: Татьяна Славина