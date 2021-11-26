Лабіопластика – це хірургічна операція з корекції малих та великих статевих губ.

За словами сексолога Тетяни Славіної, зараз існує велика кількість гінекологів, які створюють на цю процедуру штучний попит. Вони розповідають жінкам, що жіночі статеві органи мають бути маленькими, акуратними та красивими.

– Я як сексолог виступаю категорично проти такого нав’язування. Тому я хочу пояснити випадки, коли без лабіопластики не обійтися, – каже експерт.

Вона розповіла, що інтимна пластика дійсно вирішує фізіологічні або психологічні проблеми жінки, якщо вони у неї є. Однак жінці необхідно робити таку операцію тільки, якщо є обґрунтовані показання.

У яких випадках можуть провести пластику статевих губ:

через генетичні особливості нерідко жінки мають занадто великі розміри малих статевих губ, які сильно виступають за великі статеві губи. Це приносить фізичний дискомфорт жінці, провокує запальні процеси у зоні піхви;

великі губи коригують, коли через їх розміри (занадто великі або занадто малі) вони не виконують свою функцію захисту від попадання інфекції в піхву;

статеві губи втрачають форму, пружність, через вікові зміни, через що жінка може відчувати психологічний дискомфорт. Це невдоволення за собою тягне і проблеми в сексуальному житті.

Перед оперативним втручанням лікар обов’язково повинен направити пацієнтку на огляд і аналізи крові на сифіліс, ВІЛ, гепатити B і С тощо. Крім того, у неї беруть мазок з піхви на мікрофлору.

Якщо після цього не виявляється ніяких протипоказань до проведення операції, пацієнтці роблять лабіопластику. Заборонено проводити цю операцію під час запальних процесів у статевих органах та венеричних хворобах.

Пластика статевих губ може проводитися як під місцевим, так і під загальним наркозом. Її тривалість зазвичай становить близько 40-50 хвилин. У більшості випадків пацієнтку відразу ж виписують з клініки. Лікар призначає жінці після операції антибіотики, які необхідно вживати протягом тижня.

Протягом післяопераційного періоду їй слід уникати носіння тісної спідньої білизни, тривалого сидіння, вживання спиртного і прийняття гарячих ванн, а також фізичної перевтоми. Жінці потрібно буде кожен день обробляти шви. Заживають вони зазвичай за 3-4 тижні, а після декількох місяців рубці важко буде помітити.

Джерело: Тетяна Славіна