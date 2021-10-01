Як звузити піхву? Це питання виникає перед багатьма жінками після втрати тонусу всередині статевого органу. Вони йдуть до фахівців, зважуються на операції.

Сексолог Анастасія Виноградна назвала популярні способи звузити піхву і охарактеризувала їх.

За її словами, існують різні причини виникнення цієї проблеми, серед них:

гормональні збої;

тренування у залі;

вік 25+;

постійне сидіння.

Топ-5 способів звузити піхву

Лазерне омолодження

– Зручно, але можуть бути наслідки. Після того, як твою слизову випалили лазером, і тканини оновилися, можуть залишитися рубці, знизиться чутливість, а іноді ефект непередбачуваний. Можна отримати занадто вузьку піхву, – каже Анастасія Виноградна.

Уколи гілауронової кислоти

Сексолог не радить вдаватися до цього методу.

На її думку, наслідки можуть бути несприятливими.

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Ліфтинг нитками

– Це лише замаскує реальну проблему, а не поліпшить здоров’я. А ще це операція і видалення у разі, якщо нитки не приживуться, – пояснює Анастасія Виноградна.

Тайські таблетки

За її словами, ефект хороший, але, по суті, це просто набряк.

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Інтимна гімнастика

– Це знання, які залишаться з тобою назавжди. Це не нитки, які розсмокчуться, і не ін’єкції, які вплинуть на твою чутливість, – пише Анастасія Виноградна.

Вона вважає цей метод найбільш ефективним, оскільки це безпечно, а також може підвищити чутливість.