Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Секс

Чи можна звузити піхву та як це зробити – сексолог назвала популярні методи

1 Жовтня 2021, 12:45 Людмила Грубнік
женщина
Джерело: Pixabay

Як звузити піхву? Це питання виникає перед багатьма жінками після втрати тонусу всередині статевого органу. Вони йдуть до фахівців, зважуються на операції.

Сексолог Анастасія Виноградна назвала популярні способи звузити піхву і охарактеризувала їх.

За її словами, існують різні причини виникнення цієї проблеми, серед них:

  • гормональні збої;
  • тренування у залі;
  • вік 25+;
  • постійне сидіння.

Топ-5 способів звузити піхву

  • Лазерне омолодження

– Зручно, але можуть бути наслідки. Після того, як твою слизову випалили лазером, і тканини оновилися, можуть залишитися рубці, знизиться чутливість, а іноді ефект непередбачуваний. Можна отримати занадто вузьку піхву, – каже Анастасія Виноградна.

  • Уколи гілауронової кислоти

Сексолог не радить вдаватися до цього методу.

На її думку, наслідки можуть бути несприятливими.

Читайте також:
женщинаПричини сухості піхви та як позбутися проблеми
  • Ліфтинг нитками

– Це лише замаскує реальну проблему, а не поліпшить здоров’я. А ще це операція і видалення у разі, якщо нитки не приживуться, – пояснює Анастасія Виноградна.

  • Тайські таблетки

За її словами, ефект хороший, але, по суті, це просто набряк.

  • Інтимна гімнастика

– Це знання, які залишаться з тобою назавжди. Це не нитки, які розсмокчуться, і не ін’єкції, які вплинуть на твою чутливість, – пише Анастасія Виноградна.

Вона вважає цей метод найбільш ефективним, оскільки це безпечно, а також може підвищити чутливість.

Теги
Поради , Секс
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка