Как сузить влагалище? Этим вопросом задаются многие женщины после потери тонуса внутри полового органа. Они идут к специалистам, решаются на операции.
Сексолог Анастасия Виноградная назвала популярные способы сузить влагалище и охарактеризовала их.
По ее словам, существуют разные причины возникновения этой проблемы, среди них:
- гормональные сбои;
- тренировки в зале;
- возраст 25+;
- сидячий образ жизни.
Топ-5 способов сузить влагалище
- Лазерное омоложение
— Удобно, но могут быть последствия. После того, как твою слизистую выжгли лазером, и ткани обновились, могут остаться рубцы, снизится чувствительность, а иногда эффект непредсказуем. Можно получить слишком узкое влагалище, — говорит Анастасия Виноградная.
- Уколы гилауроновой кислоты
Сексолог не советует прибегать к этому методу.
По ее мнению, последствия могут быть неблагоприятными.
- Лифтинг нитями
— Это только замаскирует реальную проблему, а не поправит здоровье. А еще это операция и удаление в случае, если нити не приживутся, — объясняет Анастасия Виноградная.
- Тайские таблетки
По ее словам, эффект хороший, но, по сути, это просто отек.
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- Интимная гимнастика
— Это знания, которые останутся с тобой навсегда. Это не нити, которые рассосутся, и не инъекции, которые ударят по твоей чувствительности, — пишет Анастасия Виноградная.
Она считает этот метод наиболее эффективным, поскольку это безопасно, а также может повысить чувствительность.