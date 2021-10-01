Как сузить влагалище? Этим вопросом задаются многие женщины после потери тонуса внутри полового органа. Они идут к специалистам, решаются на операции.

Сексолог Анастасия Виноградная назвала популярные способы сузить влагалище и охарактеризовала их.

По ее словам, существуют разные причины возникновения этой проблемы, среди них:

гормональные сбои;

тренировки в зале;

возраст 25+;

сидячий образ жизни.

Топ-5 способов сузить влагалище

Лазерное омоложение

— Удобно, но могут быть последствия. После того, как твою слизистую выжгли лазером, и ткани обновились, могут остаться рубцы, снизится чувствительность, а иногда эффект непредсказуем. Можно получить слишком узкое влагалище, — говорит Анастасия Виноградная.

Уколы гилауроновой кислоты

Сексолог не советует прибегать к этому методу.

По ее мнению, последствия могут быть неблагоприятными.

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Лифтинг нитями

— Это только замаскирует реальную проблему, а не поправит здоровье. А еще это операция и удаление в случае, если нити не приживутся, — объясняет Анастасия Виноградная.

Тайские таблетки

По ее словам, эффект хороший, но, по сути, это просто отек.

View this post on Instagram Публикация от Сексолог????Анастасия Виноградная (@vinogradnaya.x)

Интимная гимнастика

— Это знания, которые останутся с тобой навсегда. Это не нити, которые рассосутся, и не инъекции, которые ударят по твоей чувствительности, — пишет Анастасия Виноградная.

Она считает этот метод наиболее эффективным, поскольку это безопасно, а также может повысить чувствительность.