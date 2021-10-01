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Секс

Можно ли сузить влагалище и как это сделать — сексолог назвала популярные методы

1 октября 2021, 12:45 Людмила Грубнік
женщина
Источник: Pixabay

Как сузить влагалище? Этим вопросом задаются многие женщины после потери тонуса внутри полового органа. Они идут к специалистам, решаются на операции.

Сексолог Анастасия Виноградная назвала популярные способы сузить влагалище и охарактеризовала их.

По ее словам, существуют разные причины возникновения этой проблемы, среди них:

  • гормональные сбои;
  • тренировки в зале;
  • возраст 25+;
  • сидячий образ жизни.

Топ-5 способов сузить влагалище

  • Лазерное омоложение

— Удобно, но могут быть последствия. После того, как твою слизистую выжгли лазером, и ткани обновились, могут остаться рубцы, снизится чувствительность, а иногда эффект непредсказуем. Можно получить слишком узкое влагалище, — говорит Анастасия Виноградная.

  • Уколы гилауроновой кислоты

Сексолог не советует прибегать к этому методу.

По ее мнению, последствия могут быть неблагоприятными.

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  • Лифтинг нитями

— Это только замаскирует реальную проблему, а не поправит здоровье. А еще это операция и удаление в случае, если нити не приживутся, — объясняет Анастасия Виноградная.

  • Тайские таблетки

По ее словам, эффект хороший, но, по сути, это просто отек.

  • Интимная гимнастика

— Это знания, которые останутся с тобой навсегда. Это не нити, которые рассосутся, и не инъекции, которые ударят по твоей чувствительности, — пишет Анастасия Виноградная.

Она считает этот метод наиболее эффективным, поскольку это безопасно, а также может повысить чувствительность.

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