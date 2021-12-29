Ринопластика – це одна із найдавніших пластичних операцій. Та водночас – одна із найзатребуваніших на сьогодні. Можливо, її популярність полягає в тому, що саме ринопластика або корекція форми та розмірів носа дозволить не тільки кардинально змінити риси обличчя, зробити його більш витонченим, а й покращити процес дихання.

Вважається, що перша успішна операція ринопластики була проведена понад 200 років тому – у 1814-му – британським хірургом Джозефом Карпю. Він здійснив корекцію носа пацієнту, спираючись на давньоіндійську методику, але застосував сучасні для того часу інструменти та матеріали.

Наразі, згідно із даними Міжнародного товариства естетичної пластичної хірургії, ринопластика входить до п’ятірки найпопулярніших пластичних операцій. Щороку у світі її роблять 2,2 млн пацієнтів.

Ринопластика та зірки

Щоб оцінити, чому операція з корекції носа така популярна, пропонуємо поглянути на зірок, які звернулися за нею до пластичного хірурга. Після виправлення форми носа помітно погарнішали більшість із них. Але навіть маючи очевидні відмінності фото “до” та “після”, лише деякі знаменитості зізнаються, що лягали під ніж хірурга.

Так, американська актриса Дженніфер Еністон не приховує, що коригувала форму носа ще до знімання у серіалі Друзі. Вона навіть гордовито розповідає пресі, що вже багато років пишається своїм гарним акуратним носиком. З тим носом, який їй дістався від природи, успішної кар’єри не побудувати – актрисі пропонували винятково ролі негарних дівчат, пояснює зірка.

Ніс Кім Кардашьян до операції та після відрізняється настільки, що їй безглуздо заперечувати проведену ринопластику. Тому зірка вирішила говорити про роботу пластичного хірурга над її зовнішністю відкрито.

Скарлет Йохансон, Ріанна та Вікторія Бекхем категорично заперечують, що робили операцію щодо зміни форми носа, але, з огляду на фото, можна сказати, що вони таки добре запам’ятали дорогу до кабінету пластичного хірурга – зараз у них носи маленькі та акуратні.

Леді Гага теж заперечує пластику на носі, але в одному з недавніх інтерв’ю про це розповів її екс-бойфренд.

Показання до ринопластики

Отже, ринопластика, яка набрала популярності у нашій країні ще у 2000-х, стала звичною справою для багатьох. Сьогодні процедура корекції носа стрімко удосконалюється та розвивається. Хірурги використовують нові технології, розробляють нові методики проведення корекції носа. Про всі тонкощі та новинки ринопластики ми розпитали Олександра Бебиха, пластичного хірурга та відомого спеціаліста в галузі естетичної хірургії.

– Головними показаннями до пластики носа традиційно є вроджені або набуті деформації в області носа та ускладнене дихання. Не секрет, що 75% операцій здійснюється за медичними показаннями для покращення дихання пацієнта, – зауважує Олександр Бебих.

Хірурги називають таку операцію септопластика, що означає пластика перегородки носа. Виправлення перегородки допомагає пацієнтові вільно дихати.

25% випадків – втручання, пов’язані безпосередньо з естетикою носа. Як у світовій, так і в нашій практиці корекцію перегородки та естетичну операцію зовнішнього носа часто заведено поєднувати в межах однієї операції.

Як відбувається операція?

Багато пацієнтів страшенно бояться, що на їхньому обличчі буде помітний рубець після проведення ринопластики, що він зіпсує їхнє обличчя. Лікар запевняє, що вже через три тижні рубець практично зникне, адже розсікається нижня частина носової перегородки, що не так вже й помітно погляду. Більше того, деякі операції можна провести “закритим” доступом, тоді шраму взагалі не буде.

– Вибір техніки для проведення пластики носа залежить від вихідних даних та ваших побажань кінцевого результату. Ринопластику можна робити двома методами: відкритим та закритим. Під час простішого, відкритого способу виконується невеликий розріз на перегородці між ніздрями, акуратно піднімається шкіра і робляться всі необхідні дії, – пояснює пластичний хірург.

За його словами, важливо розуміти, що за такого доступу команда хірургів має повний огляд зони виконання роботи під час операції та ширшу зону впливу на кісткову та хрящову тканини.

Техніка закритої ринопластики передбачає виконання коригувальної роботи всередині самого носа.

Зазвичай операція з корекції носа триває від 30 хвилин до 4-5 годин – залежить від складності випадку, методики виконання та кваліфікації хірурга. Процедура відбувається під загальною анестезією, іноді з додаванням місцевого знеболювання.

Процес відновлення після хірургічної корекції носа переважно триває 5-7 діб. Це означає, що протягом приблизно тижня зберігаються помірні синці та помірна набряклість. Стабільний результат буде помітно через шість місяців, а остаточним результатом можна буде милуватися приблизно за рік.

Що можуть виправити хірурги?

Однозначно, за допомогою пластики можна прибрати горбинку на носі, вирівняти носову перегородку, а за необхідності скорегувати увесь ніс – зменшити довжину чи ширину. А ще виправити кінчик носа – зробити його тоншим, рівнішим, акуратнішим, а то й взагалі кирпатим.

– Не вірте, якщо вам кажуть, що результати ринопластики можна спрогнозувати на 100%. На 100% результат роботи спрогнозувати неможливо нікому. Але комп’ютерне моделювання дає можливість побачити остаточний результат із ймовірністю 75-90%. Решта залежить від індивідуальних показників: того, як проходитиме набряк, адаптація до нових форм тощо, – коментує фахівець.

Але в будь-якому випадку можливо пацієнтові значно покращити естетику носа – за допомогою хірургічних методик можна гармонізувати його: зменшити кінчик відносно до спинки, підняти кінчик, створити прогин або рівну спинку. Це все – у руках хірургів.