Гастроскопия: когда необходимо делать и как пройти обследование бесплатно

Гастроскопия – тип эндоскопического обследования, проводится для детального изучения верхних отделов пищеварительного тракта.

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, когда нужно делать гастроскопию.

— Если в пищеварении происходят сбои, организм перестает усваивать питательные вещества как следует, а тело и мозг от этого страдают. В таких случаях следует обращаться к своему семейному врачу, – отметили в НСЗУ.

Врач при необходимости выпишет направление к гастроэнтерологу или на гастроскопию.

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Гастроскопия позволяет обследовать пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку с помощью вводимого через рот эндоскопа.

Это исследование бесплатно для пациентов с направлением врача первички или узкого специалиста в медицинских учреждениях, заключивших договор с НСЗУ по пакету Эзофагогастродуоденоскопия.

Кроме того, гастроскопия позволяет выявить онкологические заболевания органов пищеварения на ранних стадиях.

Гастроскопия для раннего выявления по направлению врача рекомендована для пациентов от 50 лет. Пациенты младшего возраста также могут пройти исследования бесплатно в учреждениях, заключивших договор на амбулаторный пакет.