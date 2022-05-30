Гастроскопія: коли необхідно робити та як пройти обстеження безкоштовно

Гастроскопія – тип ендоскопічного обстеження, що проводиться для детального вивчення верхніх відділів травного тракту.

У Національній службі здоров’я України розповіли, коли необхідно робити гастроскопію.

– Якщо у травленні стаються збої, організм перестає засвоювати поживні речовини як слід, а тіло та мозок від цього страждають. У таких випадках слід звертатися до свого сімейного лікаря, – зазначили в НСЗУ.

Лікар у разі потреби випише направлення до гастроентеролога або на гастроскопію.

Зараз дивляться

Гастроскопія дозволяє обстежити стравохід, шлунок та дванадцятипалу кишку за допомогою ендоскопа, що вводиться через рот.

Це дослідження є безоплатним для пацієнтів із направленням лікаря первинки або вузького спеціаліста у медичних закладах, які уклали договір з НСЗУ за пакетом Езофагогастродуоденоскопія.

Крім того, гастроскопія дозволяє виявити онкологічні захворювання органів травлення на ранніх стадіях.

Гастроскопія для раннього виявлення за направленням лікаря є рекомендованою для пацієнтів від 50 років. Пацієнти молодшого віку також можуть пройти дослідження безоплатно у закладах, що уклали договір на амбулаторний пакет.