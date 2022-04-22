Все привыкли, что причиной головных болей называют сосуды или остеохондроз! Но это особое заболевание, считает психиатр, психотерапевт, невролог, нарколог Евгений Скрипник.

Головная боль чаще всего является первичной, то есть не зависит от проблем с сосудами, наличия остеохондроза, от пороков вертебральной артерии, и для лечения его не требуются ноотропы и сосудистые препараты!

Если человек 25-30 лет жил нормально и вдруг после стресса у него возникли головные боли, врачи направляют его на доплерографию. А там обнаруживается гипоплазия позвоночной артерии, и начинается лечение – актовегином, когнумом, метакартином, метидой, нообутом, цитоколинами и другими препаратами с недоказанной эффективностью. Зачем? Это случайная находка! С этим человек жил много лет, а тут обследовали и начали лечить.

Часто бывает так, что молодые пациенты обращаются к врачам-терапевтам и неврологам, где назначают кучу сосудистых и ноотропных препаратов. Но они не помогают и не могут помочь, а люди тратят на них десятки тысяч гривен!

В 70-80% случаев причиной является головная боль напряжения!

Продолжаться она может долго: от 30 минут до нескольких дней!

Симптомы головной боли напряжения:

боль присутствует с обеих сторон головы одновременно;

описывается пациентами, как чувство постоянного давления, будто голова находится в тисках (но не пульсирующая);

может быть легкой или умеренной интенсивности;

не усиливается при обычной физической нагрузке (ходьба, подъем по лестнице и т.д.)

отсутствие тошноты и рвоты;

отсутствие тошноты и рвоты; отсутствует сочетание светобоязни и звукобоязни, может быть или одно или другое! Или эти симптомы вообще отсутствуют!

головные боли не связаны с другими причинами (травмой, инфекциями, менингитом, энцефалитом, приемом лекарственных препаратов, заболевания зубов, глаз, синуситами, заболеванием уха, анемией и т.д.).

Лечение и профилактика головных болей напряжения

Чтобы избавиться от головной боли напряжения – нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, диклофенак, парацетамол, индометацин, диклофенак, аспирин, комбинированные анальгетики – цитрамон, фармадол и т.д.)

Для профилактики головных болей напряжения назначают:

Нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, диклофенак, парацетамол, индометацин, диклофенак, аспирин, комбинированные анальгетики – цитрамон, фармадол и т.д.)

Психотерапия

Психотерапия Антидепрессанты с противоболевым эффектом

Антиконвульсант.

Повторяю, что головная боль в большинстве случаев не связана с сосудами, остеохондрозом, артериальным давлением и другими заболеваниями и состояниями, то есть первична!

Источник: Евгений Скрипник