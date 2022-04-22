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Головний біль: в якому випадку не треба пити таблетки

22 Квітня 2022, 13:49
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Євген Скрипник психіатр, психотерапевт, невролог, нарколог
головний біль
Джерело: Depositphotos
Всі звикли, що причиною головного болю називають судини або остеохондроз! Але це окреме захворювання, вважає психіатр, психотерапевт, невролог, нарколог Євген Скрипник.

Головний біль частіше за все є первинним, тобто не залежить від проблем із судинами, наявності остеохондрозу, від вад вертебральної артерії, і для лікування його не потрібні ноотропи та судинні препарати!

Якщо людина 25-30 років жила нормально і раптом після стресу в неї виник головний біль, лікарі направляють її на доплерографію. А там виявляється гіпоплазія хребцевї артерії, і починається лікування – актовегіном, когнумом, метакартіном, метідою, нообутом, цитоколінами та багатьма іншими препаратами з недоведеною ефективністю. Навіщо?! Це випадкова знахідка! З цим людина жила багато років, а тут раптом обстежили і почали лікувати.

Часто буває так, що молоді пацієнти звертаються до лікарів-терапевтів та до неврологів, де їм призначають купу судинних та ноотропних препаратів. Та вони не допомагають і не можуть допомогти, а люди витрачають на них десятки тисяч гривень!

У 70-80% випадків причиною є головний біль напруги!

Тривати може довго, від 30 хв до декількох днів!

Симптоми головного болю напруги такі:

  • біль присутній з обох сторін голови одночасно;
  • описується пацієнтами як відчуття постійного тиску, ніби голова перебуває в лещатах (але без пульсації);
  • може бути легкої або помірної інтенсивності;
  • не посилюється при звичайному фізичному навантаженні (ходьба, підйом сходами тощо);
  • відсутність нудоти та блювання;
  • відсутнє поєднання світлобоязні та звукобоязні, може бути або одне або інше! Або ці симптоми взагалі відсутні!
  • головний біль не пов’язаний з іншими причинами (травмою, інфекціями, менінгітом, енцефалітом, прийомом лікарських препаратів, захворюванням зубів, очей, синуситами, захворюванням вуха, анемією тощо).

Лікування та профілактика головного болю напруги

Щоб позбутися головного болю напруги – нестероїдні протизапальні препарати (ібупрофен, диклофенак, парацетамол, індометацин, аспірин, комбіновані анальгетики – цитрамон, фармадол тощо).

Для профілактики головного болю напруги призначають:

  • Нестероїдні протизапальні препарати (ібупрофен, диклофенак, парацетамол, індометацин, аспірин, комбіновані анальгетики – цитрамон, фармадол тощо)
  • Психотерапію
  • Антидепресанти з протибольовим ефектом
  • Антиконвульсанти
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Повторюю, що головний біль у більшості випадків не пов‘язаний із судинами, остеохондрозом, артеріальним тиском та іншими захворюваннями й станами, тобто є первинним!

Джерело: Євген Скрипник

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