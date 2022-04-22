Медичний центр Університету Дьюка проаналізував 30 досліджень, в яких взяли участь 4 тис. пацієнтів з мігренню та хронічними головними болями. Дані аналізу свідчать, що акупресура (точковий масаж) краще за медикаменти полегшує стан і зменшує частоту нападів мігрені.

Ще одне дослідження провели у Берліні. Пацієнти, що проходили акупунктуру, відзначили, що частота болісних нападів головного болю зменшилася вдвічі. Акупресурний масаж під час розслаблення забезпечує оптимальні результати, стверджує лікар-голкотерапевт Павло Кім.

Одна з точок акупресури від головного болю LI 4. Особливо ефективна в разі болю в лобовій частині. Під час масажу стискайте LI 4 між великим і середнім пальцем, натискаючи протягом 5-10 сек, потім послаблюючи тиск протягом 3-5 сек. Це можна робити від 2 до 3 хв. Важливо, що масажу цієї точки слід уникати вагітним жінкам. Якщо у вас головний біль локалізується з одного або з обох боків голови, масажуйте ST8. Натисніть та утримуйте протягом 10 сек. Потім робіть невеликі кругові рухи за годинниковою стрілкою протягом 10 сек. Повторіть процедуру проти годинникової стрілки. Продовжуйте масаж протягом 3 хв. Для полегшення болю та напруги в задній частині голови та шиї масажуйте GB20. Розтирайте пальцями до відчуття тепла протягом 2-3 хв.

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