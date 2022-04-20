Никто не застрахован от появления зубной боли. Особенно это неприятно во время войны, ведь может не быть возможности посетить стоматолога.

Как идентифицировать боль и помочь, рассказала профессор, доктор медицинских наук, президент Ассоциации стоматологов Украины Ирина Мазур.

По ее словам, во время острой зубной боли нужно немедленно обратиться к врачу, а также проводить индивидуальную гигиену ротовой полости.

Однако может не быть возможности обратиться к врачу. Специалист рассказала, какие проблемы с зубами могут беспокоить человека, назвала симптомы и озвучила рекомендации по облегчению состояния.

1. Кариес – разрушение твердых тканей зуба, их деминерализация.

Симптомы:

кратковременная боль, возникающая во время еды или питья.

Рекомендации:

ежедневная гигиена полости рта.

использование фтосодержащих зубных паст и ополаскивателей.

2. Пульпит – инфекционно-воспалительный процесс локализуется в пульпе (нерв) зуба.

Симптомы:

сильная боль, усиливающаяся при употреблении холодной или горячей пищи;

она усиливается вечером, отдает в ухо, висок;

к утру боль ослабляется.

Рекомендации:

использование обезболивающих и противовоспалительных препаратов – нимесулиды;

во время значимой боли – Декскетопрофен.

3. Периодонтит – инфекционно-воспалительный процесс локализуется в тканях на верхушке корней зуба.

Симптомы:

боли при приеме пищи;

давление на зуб провоцирует усиление боли;

у зуба может быть “флюс”.

Рекомендации:

ротовые ванночки с раствором соды.

Таблетки от зубной боли

Для уменьшения воспалительных процессов и прекращения боли используют нимесулиды:

Нимесил – пакетик два раза в день;

Дексалгин – саше 25 мг дважды в сутки.

Также используются антибиотики для лечения периодонтитов, абсцессов в челюстно-лицевой области:

Амоксициллин – 500 мг трижды в сутки в течение 8 дней;

Ципрофлоксацин – 500 мг дважды в сутки в течение 10 дней.

Как только появится возможность, нужно обратиться к врачу.