Никто не застрахован от появления зубной боли. Особенно это неприятно во время войны, ведь может не быть возможности посетить стоматолога.
Как идентифицировать боль и помочь, рассказала профессор, доктор медицинских наук, президент Ассоциации стоматологов Украины Ирина Мазур.
По ее словам, во время острой зубной боли нужно немедленно обратиться к врачу, а также проводить индивидуальную гигиену ротовой полости.
Однако может не быть возможности обратиться к врачу. Специалист рассказала, какие проблемы с зубами могут беспокоить человека, назвала симптомы и озвучила рекомендации по облегчению состояния.
1. Кариес – разрушение твердых тканей зуба, их деминерализация.
Симптомы:
- кратковременная боль, возникающая во время еды или питья.
Рекомендации:
- ежедневная гигиена полости рта.
- использование фтосодержащих зубных паст и ополаскивателей.
2. Пульпит – инфекционно-воспалительный процесс локализуется в пульпе (нерв) зуба.
Симптомы:
- сильная боль, усиливающаяся при употреблении холодной или горячей пищи;
- она усиливается вечером, отдает в ухо, висок;
- к утру боль ослабляется.
Рекомендации:
- использование обезболивающих и противовоспалительных препаратов – нимесулиды;
- во время значимой боли – Декскетопрофен.
3. Периодонтит – инфекционно-воспалительный процесс локализуется в тканях на верхушке корней зуба.
Симптомы:
- боли при приеме пищи;
- давление на зуб провоцирует усиление боли;
- у зуба может быть “флюс”.
Рекомендации:
- ротовые ванночки с раствором соды.
Таблетки от зубной боли
Для уменьшения воспалительных процессов и прекращения боли используют нимесулиды:
- Нимесил – пакетик два раза в день;
- Дексалгин – саше 25 мг дважды в сутки.
Также используются антибиотики для лечения периодонтитов, абсцессов в челюстно-лицевой области:
- Амоксициллин – 500 мг трижды в сутки в течение 8 дней;
- Ципрофлоксацин – 500 мг дважды в сутки в течение 10 дней.
Как только появится возможность, нужно обратиться к врачу.