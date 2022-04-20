Ніхто не застрахований від появи зубного болю. Особливо це неприємно під час війни, адже може не бути змоги відвідати стоматолога.

Як ідентифікувати біль та допомогти собі, розповіла професорка, докторка медичних наук, президентка Асоціації стоматологів України Ірина Мазур.

За її словами, під час гострого зубного болю треба негайно звернутися до лікаря, а також проводити індивідуальну гігієну ротової порожнини.

Проте може не бути змоги звернутися до лікаря. Фахівець розповіла, які проблеми з зубами можуть турбувати людину, назвала симптоми та озвучила рекомендації щодо полегшення стану.

1. Карієс – руйнування твердих тканин зуба, їхня демінералізація.

Симптоми:

короткочасний біль, що виникає під час вживання їжі або напоїв.

Рекомендації:

щоденна гігієна ротової порожнини.

використання фтовмісних зубних паст та ополіскувачів.

2. Пульпіт – інфекційно-запальний процес локалізується в пульпі (нерв) зуба.

Симптоми:

сильний біль, що посилюється під час вживання холодної чи гарячої їжі;

він посилюється ввечері, віддає у вухо, скроню;

на ранок біль послаблюється.

Рекомендації:

використання знеболювальних та протизапальних препаратів – німесуліди;

під час значного болю – Декскетопрофен.

3. Періодонтит – інфекційно-запальний процес локалізується в тканинах на верхівці коренів зуба.

Симптоми:

біль під час прийому їжі;

тиск на зуб провокує посилення болю;

біля зуба може бути “флюс”.

Рекомендації:

ротові ванночки з розчином соди.

Таблетки від зубного болю

Для зменшення запальних процесів та припинення болю використовують німесуліди:

Німесил – пакетик двічі на день;

Дексалгін – саше 25 мг двічі на добу.

Також використовуються антибіотики для лікування періодонтитів, абсцесів у щелепно-лицевій ділянці:

Амоксицилін – 500 мг тричі на добу протягом 8 днів;

Ципрофлоксацин – 500 мг двічі на добу протягом 10 днів.

Щойно з’явиться можливість, треба звернутися до лікаря.