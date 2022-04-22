Медицинский центр Университета Дьюка проанализировал 30 исследований, в которых приняли участие 4 тыс. пациентов с мигренью и хроническими головными болями. Данные анализа свидетельствуют, что акупрессура (точечный массаж) лучше медикаментов облегчает состояние и уменьшает частоту приступов мигрени.

Еще одно исследование проведено в Берлине. Пациенты, проходившие акупунктуру, отметили, что частота болезненных приступов головной боли уменьшилась вдвое. Акупрессурный массаж при расслаблении обеспечивает оптимальные результаты, утверждает врач-иглотерапевт Павел Ким.

Одна из точек акупрессуры от головных болей LI 4. Особенно эффективна при болях в лобной части. Во время массажа сжимайте LI 4 между большим и средним пальцем, нажимая в течение 5-10 сек, затем ослабляя давление в течение 3-5 сек. Это можно делать от 2 до 3 мин. Важно, что массажа этой точки следует избегать беременным женщинам. Если у вас головная боль локализуется на одной или обеих сторонах головы, массируйте ST8. Нажмите и удерживайте в течение 10 сек. Затем совершайте небольшие круговые движения по часовой стрелке в течение 10 сек. Повторите процедуру против часовой стрелки. Продолжайте массаж в течение 3 мин. Для облегчения боли и напряжения в задней части головы и шеи массируйте GB20. Растирайте пальцами до ощущения тепла в течение 2-3 мин.