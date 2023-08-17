Сегодня пиво ежедневно употребляют очень много людей, потому что — лето, жара, пить хочется.

Даже малопьющие убеждены, что лучшая альтернатива воде — холодное пиво. Глотнул, освежился, утолил жажду, еще и улучшил настроение.

Однако, наркологи не разделяют этого увлечения. Может, потому что часто сталкиваются с пивным алкоголизмом, который трудно лечится. Врачи другого профиля тоже имеют пациентов, которые долгое время заменяли воду пивом.

Факты ICTV обратились к своему постоянному эксперту, наркологу Марине Ериной, чтобы, как говорится, из первых рук узнать все о пиве. Ведь в социальных сетях и на сайтах пивзаводов есть утверждения врачей о пользе этого пенного напитка. Это что, фейк, неправда?

— Это не фейк, но все же полуправда, — говорит Ерина.

Действительно, в пиве высокая концентрация меди, цинка, калия, железа, фосфора, магния, а также фолиевой и никотиновой кислоты. Есть и легкие для усвоения витамины В1, В2.

Однако, по словам Ериной, все это вымывается, поскольку мочегонное действие пива проявляется почти мгновенно. Вместе с обезвоживанием организма начинается алкогольная интоксикация.

А ведь исследователи говорят, что пиво снижает риск образования почечных камней, быстро выводит из организма соединения из алюминия. А японцы обнаружили в составе пива ксантохумол — вещество, способное снизить вероятность развития онкологических заболеваний.

— С этим спорить сложно. Но зато я могу перечислить опасные вещества в составе пива — сивушные масла, альдегиды, эфиры и метанол, — рассказывает Ерина.

Они не только усиливают эффекты опьянения, но и негативно влияют на внутренние органы человека и организм в целом. А если употреблять пиво ежедневно, будем иметь такой букет, что полезные свойства просто нивелируются.

Наибольшую опасность несет этиловый спирт и его метаболиты. Они, по словам врача:

разрушают суставы;

уничтожают нервные клетки, увеличивая риск развития старческого слабоумия. Причем отмирание клеток вследствие ежедневного употребления пива происходит принципиально быстрее, чем от крепкого алкоголя;

приводят к сбоям сердечной деятельности, инфарктам. Это происходит из-за утолщения стенок и расширения полости сердца. Существует даже врачебный термин “пивное сердце”;

нарушают терморегуляцию, метаболизм, стимулируют набор лишнего веса, появляется “пивной живот”;

приводят к гормональному сбою: у мужчин увеличивается грудь, таз, появляется отложение жировых тканей по женскому типу, у женщин заметно грубеет голос, становятся заметными волосы на лице, в частности, усы. И у мужчин, и у женщин снижается либидо, нарушаются репродуктивные функции.

И, наконец, ежедневное употребление пива вызывает привыкание. И тут самое время сказать о пивном алкоголизме.

— Не верится, что люди, которые каждый вечер с друзьями могут себе позволить пару бутылок пива — потенциальные алкоголики. А, между прочим, так и есть, — заявляет врач.

Потому что основным признаком начала пивного алкоголизма врачи называют невозможность расслабиться без пива. Далее идет обязательное ежедневное употребление пива, хоть в небольшой дозе, но есть потребность выпить. Причем, начинается все с 1-2 бокалов, а затем количество выпитого в день может достигать 3-4 литров и более.

Неужели это для кого-то проблема, не пить совсем того пива, если это так опасно?

— Для алкоголика — проблема. Потому что при попытке сократить объемы или совсем отказаться от пива у него начинаются характерные признаки похмельного синдрома: дрожащие руки, сухость во рту, головная боль, слабость и потливость, — говорит врач.

Если пара глотков пива облегчает состояние — надо спешить к врачам, считает Ерина. И не стоит обманывать себя, утверждая, что пиво — это же не водка.

Больные пивным алкоголизмом попадают в больницу в крайне тяжелом, запущенном состоянии, чаще всего с выраженным отупением и снижением личностной оценки. Само лечение очень сложное и может длиться 3-6 месяцев.

В конце разговора Марина Ерина напомнила исторический факт.

В ХІХ веке англичане, борясь с алкоголизмом, решили вытеснить крепкие алкогольные напитки пивом. Но “пивной закон” вскоре пришлось отменить, поскольку он еще больше увеличивал пьянство в стране.

И немцы, которых считают пивоманами, тоже могут привести негативные примеры из истории. Первый рейхсканцлер Германии Отто Фон Бисмарк, зная не понаслышке о вредных последствиях употребления пива, дал следующее определение пивному алкоголизму: “От пива становятся ленивыми, глупыми и бессильными импотентами”.

Итак, не расхотелось ли вам пива?