Сьогодні пиво щодня вживають дуже багато людей, бо – літо, спека, пити хочеться.

Навіть малопитущі переконані, що найкраща альтернатива воді – холодне пиво. Ковтнув, освіжився, втамував спрагу, ще й покращив настрій.

Проте наркологи не розділяють цього захоплення. Може, тому що часто стикаються з пивним алкоголізмом, який важко лікується. Лікарі іншого профілю теж мають пацієнтів, які довгий час заміняли воду пивом.

Факти ICTV звернулися до свого постійного екперта, наркологині Марини Єріної, щоб, як то кажуть, з перших рук дізнатися все про пиво. Адже в соціальних мережах і на сайтах пивзаводів є твердження лікарів про користь цього пінного напою. Це що, фейк, неправда?

– Це не фейк, але все ж напівправда, – говорить Єріна.

Дійсно, у пиві висока концентрація міді, цинку, калію, заліза, фосфору, магнію, а також фолієвої й нікотинової кислоти. Є й легкі для засвоєння вітаміни В1, В2.

Проте, за словами Єріної, все це вимивається, оскільки сечогінна дія пива проявляється майже миттєво. Разом зі зневодненням організму починається алкогольна інтоксикація.

Але ж дослідники кажуть, що пиво знижує ризик утворення ниркових каменів, швидко виводить з організму сполуки з алюмінію. А японці виявили в складі пива ксантохумол – речовину, здатну знизити ймовірність розвитку онкологічних захворювань.

– З цим сперечатися складно. Але натомість я можу перерахувати небезпечні речовини у складі пива – це сивушні масла, альдегіди, ефіри та метанол, – каже Єріна.

За словами лікарки, вони не лише посилюють ефект сп’яніння, але й негативно впливають на внутрішні органи людини та організм загалом. А якщо вживати пиво щодня, матимемо такий букет, що корисні властивості просто знівелюються.

Найбільшу небезпеку несе етиловий спирт і його метаболіти. Вони, за словами лікарки:

руйнують суглоби;

знищують нервові клітини, збільшуючи ризик розвитку старечого недоумства. Причому відмирання клітин внаслідок щоденного вживання пива відбувається принципово швидше, ніж від міцного алкоголю;

призводять до збоїв серцевої діяльності, інфарктів. Це відбувається через потовщенння стінок і розширення порожнини серця. Існує навіть лікарський термін “пивне серце”;

порушують терморегуляцію, метаболізм, стимулюють набір зайвої ваги, з’являється “пивний живіт”;

призводять до гормонального збою: у чоловіків збільшуються груди, таз, з’являється відкладення жирових тканин за жіночим типом, у жінок помітно грубішає голос, стає помітним волосся на обличчі, зокрема, вуса. І у чоловіків, і у жінок знижується лібідо, порушуються репродуктивні функції.

І, нарешті, щоденне вживання пива викликає звикання. І отут саме час сказати про пивний алкоголізм.

– Не віриться, що люди, які щовечора з друзями можуть собі дозволити кілька пляшок пива – потенційні алкоголіки. А, між іншим, так і є, – говорить лікарка.

Бо основною ознакою початку пивного алкоголізму лікарі якраз і називають неможливість розслабитись без пива.

Далі йде обов’язкове щоденне вживання пива, хоч у невеликій дозі, але є потреба випити. Причому, починається все з 1-2 келихів, а згодом кількість випитого за день може досягати 3-4 літрів і більше.

Невже це для когось проблема, не пити зовсім того пива, якщо це так небезпечно?

– Для алкоголіка – проблема. Бо при спробі скоротити обсяги або зовсім відмовитися від пива у нього починаються характерні ознаки похмільного синдрому: тремтять руки, з’являється сухість у роті, головний біль, слабкість та пітливість, – каже Єріна.

Якщо кілька ковтків пива полегшують стан – треба поспішати до лікарів. І не варто дурити себе, стверджуючи, що пиво – це ж не горілка.

Єріна розповідає, що хворі на пивний алкоголізм потрапляють до лікарні у вкрай важкому, запущеному стані, найчастіше з вираженим отупінням і зниженням особистісної оцінки. Саме лікування дуже складне і може тривати 3-6 місяців.

Насамкінець розмови наркологиня нагадала історичний факт.

У ХІХ столітті англійці, борючись з алкоголізмом, вирішили витіснити міцні алкогольні напої пивом. Але “пивний закон” невдовзі довелося скасувати, оскільки він лише збільшив пияцтво в країні.

І німці, яких вважають пивоманами, також можуть навести негативні приклади з історії. Перший рейхсканцлер Німеччини Отто Фон Бісмарк, знаючи не з чуток про шкідливі наслідки вживання пива, дав наступне визначення пивному алкоголізму: “Від пива стають лінивими, дурними і безсилими імпотентами”.

Отож, чи не розхотілося вам пива?