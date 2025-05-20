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Хирургические вмешательства в области носа и век: показания и результаты

20 мая 2025, 10:47
Марина Мелехова редактор раздела Медицина
пластична операція обличчя
Источник: Unsplash

Первое, на что мы обращаем внимание, когда видим человека, – это его лицо. По первому впечатлению формируется наше восприятие личности, и от него нередко зависит успех дальнейшего общения.

Именно поэтому многие стремятся устранить некоторые недостатки своей внешности с помощью пластической хирургии, в частности скорректировать нос и веки.

Что нужно знать о пластической операции носа

Операция для коррекции носа называется ринопластикой. Она помогает улучшить внешний вид носа и при необходимости восстановить функцию дыхания, если она была нарушена.

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Поэтому показания к ринопластике могут быть как эстетическими (устранение горбинки, непропорциональный размер или форма), так и медицинскими (затрудненное дыхание из-за искривления носовой перегородки или последствий травм).

В ходе операции хирург может изменять хрящевую и костную ткани носа таким образом, чтобы достичь желаемого результата, в частности для:

  • улучшения эстетики лица за счет создания более гармоничной формы носа;
  • коррекции проблем с дыханием, вызванных структурными дефектами носа;
  • устранения последствий травм или врожденных деформаций носа;
  • достижения более сбалансированных пропорций лица;
  • исправления неудачных результатов предыдущих операций на носу;
  • повышения уверенности в себе и улучшения психологического состояния.

Особенности пластики век

Блефаропластика, или пластика век, – это хирургическая процедура, которая позволяет скорректировать недостатки кожи вокруг глаз, такие как избыток кожи, морщины и мешки под глазами.

В ходе операции хирург удаляет излишки кожи, жировой ткани и при необходимости укрепляет мышцы век.

Показаниями к пластике верхнего века или нижнего являются выраженное опущение верхних век, мешки и отечность нижних век, избыток кожи, нарушающий эстетику лица или даже ухудщающий зрение.

В результате операции пациент, в частности, получает:

  • омоложение зоны вокруг глаз, что позволяет сделать взгляд более открытым и свежим;
  • устранение мешков под глазами и уменьшение отечности век;
  • удаление избыточной кожи, которая может нависать на глаза и ухудшать зрение;
  • разглаживание мелких морщин вокруг глаз;
  • открытый прекрасный взгляд, полный уверенности и любви к себе.

В клинике Certus лучшие специалисты проводят эти операции качественно и результативно.

Команда профессиональных врачей обладает всеми необходимыми навыками, знаниями и большим опытом для проведения операций.

Индивидуальный подход и использование современного высокотехнологичного оборудования позволяют достичь желаемого результата для каждого. 

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