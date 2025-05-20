Хирургические вмешательства в области носа и век: показания и результаты

Первое, на что мы обращаем внимание, когда видим человека, – это его лицо. По первому впечатлению формируется наше восприятие личности, и от него нередко зависит успех дальнейшего общения.

Именно поэтому многие стремятся устранить некоторые недостатки своей внешности с помощью пластической хирургии, в частности скорректировать нос и веки.

Что нужно знать о пластической операции носа

Операция для коррекции носа называется ринопластикой. Она помогает улучшить внешний вид носа и при необходимости восстановить функцию дыхания, если она была нарушена.

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Поэтому показания к ринопластике могут быть как эстетическими (устранение горбинки, непропорциональный размер или форма), так и медицинскими (затрудненное дыхание из-за искривления носовой перегородки или последствий травм).

В ходе операции хирург может изменять хрящевую и костную ткани носа таким образом, чтобы достичь желаемого результата, в частности для:

улучшения эстетики лица за счет создания более гармоничной формы носа;

коррекции проблем с дыханием, вызванных структурными дефектами носа;

устранения последствий травм или врожденных деформаций носа;

достижения более сбалансированных пропорций лица;

исправления неудачных результатов предыдущих операций на носу;

повышения уверенности в себе и улучшения психологического состояния.

Особенности пластики век

Блефаропластика, или пластика век, – это хирургическая процедура, которая позволяет скорректировать недостатки кожи вокруг глаз, такие как избыток кожи, морщины и мешки под глазами.

В ходе операции хирург удаляет излишки кожи, жировой ткани и при необходимости укрепляет мышцы век.

Показаниями к пластике верхнего века или нижнего являются выраженное опущение верхних век, мешки и отечность нижних век, избыток кожи, нарушающий эстетику лица или даже ухудщающий зрение.

В результате операции пациент, в частности, получает:

омоложение зоны вокруг глаз, что позволяет сделать взгляд более открытым и свежим;

устранение мешков под глазами и уменьшение отечности век;

удаление избыточной кожи, которая может нависать на глаза и ухудшать зрение;

разглаживание мелких морщин вокруг глаз;

открытый прекрасный взгляд, полный уверенности и любви к себе.

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