Хирургические вмешательства в области носа и век: показания и результаты

Первое, на что мы обращаем внимание, когда видим человека, – это его лицо. По первому впечатлению формируется наше восприятие личности, и от него нередко зависит успех дальнейшего общения.
Именно поэтому многие стремятся устранить некоторые недостатки своей внешности с помощью пластической хирургии, в частности скорректировать нос и веки.
Что нужно знать о пластической операции носа
Операция для коррекции носа называется ринопластикой. Она помогает улучшить внешний вид носа и при необходимости восстановить функцию дыхания, если она была нарушена.
Поэтому показания к ринопластике могут быть как эстетическими (устранение горбинки, непропорциональный размер или форма), так и медицинскими (затрудненное дыхание из-за искривления носовой перегородки или последствий травм).
В ходе операции хирург может изменять хрящевую и костную ткани носа таким образом, чтобы достичь желаемого результата, в частности для:
- улучшения эстетики лица за счет создания более гармоничной формы носа;
- коррекции проблем с дыханием, вызванных структурными дефектами носа;
- устранения последствий травм или врожденных деформаций носа;
- достижения более сбалансированных пропорций лица;
- исправления неудачных результатов предыдущих операций на носу;
- повышения уверенности в себе и улучшения психологического состояния.
Особенности пластики век
Блефаропластика, или пластика век, – это хирургическая процедура, которая позволяет скорректировать недостатки кожи вокруг глаз, такие как избыток кожи, морщины и мешки под глазами.
В ходе операции хирург удаляет излишки кожи, жировой ткани и при необходимости укрепляет мышцы век.
Показаниями к пластике верхнего века или нижнего являются выраженное опущение верхних век, мешки и отечность нижних век, избыток кожи, нарушающий эстетику лица или даже ухудщающий зрение.
В результате операции пациент, в частности, получает:
- омоложение зоны вокруг глаз, что позволяет сделать взгляд более открытым и свежим;
- устранение мешков под глазами и уменьшение отечности век;
- удаление избыточной кожи, которая может нависать на глаза и ухудшать зрение;
- разглаживание мелких морщин вокруг глаз;
- открытый прекрасный взгляд, полный уверенности и любви к себе.
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