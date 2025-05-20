Хірургічні втручання в ділянці носа і повік: показання та результати

Перше, на що ми звертаємо увагу, коли бачимо людину, – це її обличчя. За першим враженням формується наше сприйняття особистості, і від нього нерідко залежить успіх подальшого спілкування.

Саме тому багато хто прагне усунути деякі недоліки своєї зовнішності за допомогою пластичної хірургії, зокрема скоригувати ніс і повіки.

Що потрібно знати про пластичну операцію носа

Операція для корекції носа називається ринопластикою. Вона допомагає покращити зовнішній вигляд носа і за необхідності відновити функцію дихання, якщо вона була порушена.

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Тому показання до ринопластики можуть бути як естетичними (усунення горбинки, непропорційний розмір або форма), так і медичними (утруднене дихання через викривлення носової перегородки або наслідки травм).

Під час операції хірург може змінювати хрящову і кісткову тканини носа так, щоб досягти бажаного результату, зокрема для:

поліпшення естетики обличчя шляхом створення більш гармонійної форми носа;

корекції проблем з диханням, спричинених структурними дефектами носа;

усунення наслідків травм або вроджених деформацій носа;

досягнення більш збалансованих пропорцій обличчя;

виправлення невдалих результатів попередніх операцій на носі;

підвищення впевненості в собі та поліпшення психологічного стану.

Особливості пластики повік

Блефаропластика, або пластика повік, – це хірургічна процедура, що дає змогу скоригувати недоліки шкіри навколо очей, як-от надлишок шкіри, зморшки та мішки під очима.

Під час операції хірург видаляє надлишки шкіри, жирової тканини та за необхідності зміцнює м’язи повік.

Показаннями до пластики верхньої повіки або нижньої є виражене опущення верхніх повік, мішки і набряклість нижніх повік, надлишок шкіри, що порушує естетику обличчя або навіть погіршує зір.

У результаті операції пацієнт, зокрема, отримує:

омолодження зони навколо очей, що дає змогу зробити погляд більш відкритим і свіжим;

усунення мішків під очима і зменшення набряклості повік;

видалення надлишкової шкіри, яка може нависати на очі та погіршувати зір;

розгладження дрібних зморшок навколо очей;

відкритий прекрасний погляд, сповнений впевненості та любові до себе.

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