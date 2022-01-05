Сезонная аллергия осталась позади, но расслабляться не стоит. Зимой кожа также находится в зоне риска, ведь сухой, холодный воздух, жесткая вода и другие факторы оказывают негативное влияние на нее.

Врач-аллерголог Анастасия Левченко рассказала Фактам ICTV о топ-6 зимних причин аллергии.

Аллергия на холод

По словам специалиста, аллергическая реакция на холод имеет научное название – холодовая аллергия. Вызвать ее может минусовая температура в доме или на улице, снег, ветер, дождь и даже холодная пища. Во время контакта с холодом в клетках кожи происходит выброс гистамина и начинается аллергическая реакция. Проявляется аллергия в виде холодовой крапивницы или холодового дерматита.

— В зимнее время от холодовой аллергии страдают как взрослые, так и дети. Холодовая крапивница проявляется через 15-20 минут после возвращения домой с прогулки на морозе: на коже образуются покраснения и волдыри, — рассказала Левченко.

Признаки холодового дерматита: сухая кожа и бордово-красные пятна, которые чешутся. Дерматит появляется на тех участках кожи, которые были открыты во время прогулки: лице, ушах, кистях.

Люди с повышенной чувствительностью к низкой температуре могут принимать антигистаминные препараты, но они имеют кратковременное действие и подходят не всем. Поэтому перед их приемом стоит проконсультироваться со специалистом.

Аллергия на домашнюю пыль

В зимний период обостряется аллергия на клещей домашней пыли, поскольку большую часть времени люди проводят дома.

— Мы больше используем пледы, одеяла, достаем елку из подвала, которая также может быть покрыта слоем пыли. В то время как летние сезонные аллергии на растения отступают. Пересушенный нагревательными батареями воздух, дополнительные одеяла, которые вечером достаются из шкафа, одежда из шерсти — идеальные условия для образования пыли, — подчеркнул врач.

Не стоит забывать и о том, что ежедневно человек теряет частички рогового слоя кожи, которыми питаются клещи домашней пыли. В зимний период, когда кожа становится сухой, количество “омертвевшей” кожи увеличивается.

По ее словам, есть ряд лайфхаков, которые помогают бороться с бытовой аллергией. Например, не стоит сидеть постоянно дома. Необходимо чаще гулять на свежем воздухе, проветривать дом и делать влажную уборку. Также можно приобрести увлажнитель или очиститель воздуха, а все декоративные подушки, пледы, мягкие игрушки лучше убрать в кладовку.

Экзотические фрукты

Желание украсить новогодний стол экзотическими фруктами может сыграть с аллергиками злую шутку. Например, манго может вызывать не только пищевую аллергию, но и дерматит. Он может проявиться после контакта с кожурой фрукта, которая содержит урусиол – это органическая маслянистая смесь токсинов.

— Например, ананас для украинцев стал обязательным пунктом в новогоднем меню. Однако он содержит два сильных аллергена: профилин и протеазу бромелаин. Это означает, что если у вас есть аллергия на болгарский перец, морковь, сельдерей помидоры, арбузы и дыни, может возникнуть перекрестная пищевая реакция на ананас, — говорит аллерголог.

Чтобы обезопасить себя накануне праздников можно сделать тестирование по крови — паспорт аллергии, куда входит большое количество продуктов, в том числе и экзотические фрукты. Некоторые фрукты могут быть истинными аллергенами, другие же – вызвать перекрестную аллергию.

Аллергия на орехи и арахис

Ореховый белок — невероятно агрессивен. Даже небольшое его количество может стать причиной острой аллергической реакции, которая потребует срочной медицинской помощи. Особенно опасны для аллергиков орехи кешью, миндаль и макадамия.

Арахис, который многие ошибочно считают орехом (на самом деле он из семейства бобовых) — самый коварный продукт в топе. В нем содержится 30 видов растительного белка и 15 из них — аллергены.

Орехи могут быть на столе в разном виде. Поэтому в ресторанах или в гостях нужно спрашивать, есть ли орехи в соусе или десерте. Также надо внимательно читать состав продуктов. Особенно это касается подарочных наборов с конфетами. Если у ребенка аллергия на орехи – сладости с арахисом ему точно покупать не стоит.

Людям, которые знают об острой реакции своего организма на орехи, врач рекомендует носить с собой ручку-автоинжектор с адреналином. В случае анафилактического шока она может спасти жизнь.

Аллергия на морепродукты

Белки, которые содержатся в морепродуктах – гребешках, кальмарах, креветках, экзотических видах рыб – самый распространенный пищевой аллерген. А поскольку в этой группе продуктов часто формируются перекрестные пищевые реакции — новогодние праздники могут быть испорчены.

— Аллергия на морепродукты не всегда проявляется сразу. Если раньше вы ели креветки и мидии в любых количествах, а тут вдруг почувствовали себя плохо, обязательно обратитесь к аллергологу, — рекомендует Левченко.

Установить причину пищевой аллергии можно с помощью кожных тестов или анализа крови. Специалист назначит курс лечения, который снизит чувствительность организма к продукту-аллергену.

Аллергия на мех

Аллергия на натуральный мех – совсем нечастое явление, но все же она встречается. Причиной чаще всего является краситель, используемый для изготовления данного мехового изделия.

Симптомы первой реакции организма: чихание и зуд, покраснение кожи. Организм может привыкнуть к новой одежде и через несколько дней зуд и чихание исчезнут. В случае, если появятся и другие симптомы: покраснение глаз, отечность и даже тошнота – нужно обратиться к врачу.

Часто причиной аллергической реакции является не сам мех, а те средства, которыми обрабатывают шубы и шапки. Хотя мех — тоже содержит аллергены. Поэтому самый лучший вариант — заменить шубу на пуховик, который сделан из гипоаллергенных материалов.