Сезонна алергія залишилася позаду, але розслаблятися не варто. Взимку шкіра також перебуває у зоні ризику, адже сухе, холодне повітря, жорстка вода та інші фактори чинять негативний вплив на неї.

Лікарка-алерголог Анастасія Левченко розповіла Фактам ICTV про топ-6 зимових причин алергії.

Алергія на холод

За словами фахівця, алергічна реакція на холод має наукову назву – холодова алергія. Викликати її може мінусова температура в будинку або на вулиці, сніг, вітер, дощ і навіть холодна їжа. Під час контакту з холодом в клітинах шкіри відбувається викид гістаміну і починається алергічна реакція. Проявляється алергія у вигляді холодової кропив’янки або холодового дерматиту.

– У зимовий час від холодової алергії страждають як дорослі, так і діти. Холодова кропив’янка проявляється через 15-20 хвилин після повернення додому з прогулянки на морозі: на шкірі утворюються почервоніння та пухирі, – розповіла Левченко.

Ознаки холодового дерматиту: суха шкіра і бордово-червоні плями, які сверблять. Дерматит з’являється на тих ділянках шкіри, які були відкритими під час прогулянки: обличчі, вухах, кистях.

Люди з підвищеною чутливістю до низької температури можуть приймати антигістамінні препарати, але вони мають короткочасну дію і підходять не всім. Тому перед їх вживанням варто проконсультуватися з фахівцем.

Алергія на домашній пил

У зимовий період загострюється алергія на кліщів домашнього пилу, оскільки більшу частину часу люди проводять вдома.

– Ми більше використовуємо пледи, ковдри, дістаємо ялинку з підвалу, яка також може бути покрита шаром пилу. Тоді як літні сезонні алергії на рослини відступають. Пересушене нагрівальними батареями повітря, додаткові ковдри, які ввечері дістаються з шафи, одяг з вовни – ідеальні умови для утворення пилу, – наголосила лікарка.

Не варто забувати й про те, що щодня людина втрачає частинки рогового шару шкіри, якими харчуються кліщі домашнього пилу. У зимовий період, коли шкіра стає сухою, кількість “змертвілої” шкіри збільшується.

За її словами, є кілька лайфхаків, які допомагають боротися з побутовою алергією. Не варто сидіти постійно вдома. Необхідно частіше гуляти на свіжому повітрі, провітрювати будинок та робити вологе прибирання. Також можна придбати зволожувач або очищувач повітря, а всі декоративні подушки, пледи, м’які іграшки краще прибрати в комору.

Екзотичні фрукти

Бажання прикрасити новорічний стіл екзотичними фруктами може зіграти з алергіками поганий жарт. Наприклад, манго може викликати не тільки харчову алергію, а й дерматит. Він може проявитися після контакту зі шкіркою фрукта, яка містить урусіол – це органічна масляниста суміш токсинів.

– Наприклад, ананас для українців став обов’язковим пунктом у новорічному меню. Однак він містить два сильних алергени: профілін і протеазу бромелаїн. Це означає, що якщо у вас є алергія на болгарський перець, моркву, селеру помідори, кавуни та дині, може виникнути перехресна харчова реакція на ананас, – каже алерголог.

Щоб убезпечити себе напередодні свят можна зробити тестування по крові – паспорт алергії, куди входить велика кількість продуктів, зокрема й екзотичні фрукти. Деякі фрукти можуть бути істинними алергенами, інші ж – можуть викликати перехресну алергію.

Алергія на горіхи та арахіс

Горіховий білок – неймовірно агресивний. Навіть невелика його кількість може стати причиною гострої алергічної реакції, що потребуватиме термінової медичної допомоги. Особливо небезпечні для алергіків горіхи кешью, мигдаль і макадамія.

Арахіс, який багато хто помилково вважає горіхом (насправді він із сімейства бобових) – найпідступніший продукт в топі. У ньому міститься 30 видів рослинного білка і 15 з них – алергени.

Горіхи можуть бути на столі в різному вигляді. Тому в ресторанах або в гостях потрібно запитувати, чи є горіхи в соусі або десерті. Також слід уважно читати склад продуктів. Особливо це стосується подарункових наборів із цукерками. Якщо в дитини алергія на горіхи – солодощі з арахісом їй точно купувати не варто.

Людям, які знають про гостру реакцію свого організму на горіхи, лікар рекомендує носити з собою ручку-автоінжектор з адреналіном. У разі анафілактичного шоку вона може врятувати життя.

Алергія на морепродукти

Білки, які містяться в морепродуктах – гребінцях, кальмарах, креветках, екзотичних видах риб – найпоширеніший харчовий алерген. А оскільки в цій групі продуктів часто формуються перехресні харчові реакції – новорічні свята можуть бути зіпсовані.

– Алергія на морепродукти не завжди проявляється одразу. Якщо раніше ви їли креветки і мідії у будь-яких кількостях, а тут раптом відчули себе зле – обов’язково зверніться до алерголога, – рекомендує Левченко.

Встановити причину харчової алергії можна за допомогою шкірних тестів або аналізу крові. Фахівець призначить курс лікування, який знизить чутливість організму до продукту-алергену.

Алергія на хутро

Алергія на натуральне хутро – зовсім не часте явище, але все ж вона зустрічається. Причиною найчастіше є барвник, використаний для виготовлення коннкретного хутряного виробу.

Симптоми першої реакції організму: чхання і свербіж, почервоніння шкіри. Організм може звикнути до нового одягу і через кілька днів свербіж і чхання зникнуть. У разі, якщо з’являться й інші симптоми: почервоніння очей, набряклість і навіть нудота – потрібно звернутися до лікаря.

Часто причиною алергічної реакції є не саме хутро, а ті засоби, якими обробляють шуби й шапки. Хоча хутро – теж містить алергени. Тому найкращий варіант – замінити шубу на пуховик, зроблений з гіпоалергенних матеріалів.