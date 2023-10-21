Исследователи обнаружили прямую связь между здоровьем полости рта, в частности, десен, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и болезнью Альцгеймера.

Ученые Великобритании отмечают, что после 65 лет 64% людей уже имеют умеренный или тяжелый пародонтит. В целом эта болезнь 11-я в ряду самых распространенных болезней в мире.

Пародонтит — воспалительное заболевание десен. Причем инфекция гнездится не на слизистой поверхности, а глубоко под поверхностью, поэтому многие люди даже не догадываются о ее невидимой разрушительной работе до самой катастрофы — потери зуба.

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Сим К. Синграо, старший научный сотрудник стоматологической школы Университета Центрального Ланкашира отмечает, что потеря зуба — еще не все. По кровотоку одновременно с инфекцией пародонтита распространяются бактерии Treponema denticola и Porphyromonas gingivalis. То есть, подтачивается здоровье далеко за пределами ротовой полости.

— Если представить кровоток как автобус, то он берет пассажиров — в этом случае бактерии в ротовой полости — и распространяет их по всему телу, — говорит Синграо.

По его словам, некоторые “опасные пассажиры” попадут в мозг, некоторые — в артерии, некоторые — в поджелудочную железу или печень.

Незваные гости вызывают воспаление и обостряют хронические заболевания.

Кроме того, исследования показали, что связь пародонтита с другими заболеваниями является двусторонней. К примеру, пародонтит может усугубить атеросклероз, затвердевание стенок артерий, а наличие атеросклероза, в свою очередь, способствует развитию пародонтита.

Бактерии, вызывающие пародонтит, обнаружили и в атеросклеротических бляшках в сосудах.

Однако самую сильную двустороннюю связь с пародонтитом имеет диабет.

У людей с сахарным диабетом II типа в три раза больше риск развития пародонтита, чем у людей без диабета.

Исследователи даже изучали возможность лечения диабета путем подавления хронического воспаления десен.

Еще одно исследование пародонтита провели ученые Нью-Йоркского университета. Они доказали, что потеря зубов несет дополнительные риски, в частности, снижение когнитивных функций.

Профессор отдела глобального здравоохранения колледжа медсестер Нью-Йоркского университета Бей Ву, обнаружила тревожную зависимость: чем больше зубов человек теряет, тем больше риск ухудшения когнитивных функций, вплоть до деменции.

Бэй Ву изучала данные о здоровье 34 тыс. пациентов в США, и обнаружила, что каждый потерянный зуб повышает риск когнитивных расстройств на 1,4% и риск деменции на 1,1%.

Профессор говорит, что люди обычно очень удивляются, когда она подчеркивает связь между потерей зубов и риском деменции.

Решение проблемы на самом деле простое — своевременная диагностика. Она возможна только при условии регулярного посещения стоматологического кабинета.

Поэтому надо постоянно опровергать распространенное заблуждение, что если зубы не болят, то и не стоит идти к стоматологу.