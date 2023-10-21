Дослідники виявили прямий зв’язок між здоров’ям порожнини рота, зокрема ясен, із серцево-судинними захворюваннями, діабетом і хворобою Альцгеймера.

Науковці Великої Британії зазначають, що після 65 років 64% людей уже мають помірний або важкий пародонтит. Загалом ця хвороба – 11-та серед найпоширеніших хвороб у світі.

Пародонтит – запальне захворювання ясен. Причому інфекція гніздиться не на слизовій поверхні, а глибоко під поверхнею, тому багато людей навіть не здогадуються про її невидиму руйнівну роботу до самої катастрофи – втрати зуба.

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Сім К. Сінграо, старший науковий співробітник стоматологічної школи Університету Центрального Ланкаширу зазначає, що втрата зуба – це ще не все. Кровотоком одночасно з інфекцією пародонтозу поширюються бактерії Treponema denticola та Porphyromonas gingivalis. Тобто підточується здоров’я далеко за межами ротової порожнини.

– Якщо уявити кровотік як автобус, то він бере пасажирів – у цьому випадку бактерії в ротовій порожнині – та поширює їх по всьому тілу, – каже Сінграо.

За його словами, деякі “небезпечні пасажири” потраплять у мозок, деякі – в артерії, деякі – у підшлункову залозу чи печінку.

Непрохані гості викликають запалення та загострюють хронічні захворювання.

Крім того, дослідження показали, що зв’язок пародонтиту з іншими захворюваннями є двостороннім. Приміром, пародонтит може погіршити атеросклероз, затвердіння стінок артерій, а наявність атеросклерозу, своєю чергою, сприяє розвитку пародонтиту.

Бактерії, що викликають пародонтит, виявили і в атеросклеротичних бляшках в судинах.

Проте найсильніший двосторонній зв’язок із пародонтитом має діабет.

У людей з цукровим діабетом II типу у три рази більший ризик розвитку пародонтиту, ніж у людей без діабету.

Дослідники навіть вивчали можливість лікування діабету шляхом придушення хронічного запалення ясен.

Ще одне дослідження пародонтиту провели науковці Нью-Йоркського університету. Вони довели, що втрата зубів несе додаткові ризики, зокрема зниження когнітивних функцій.

Професорка відділу глобальної охорони здоров’я коледжу медсестер Нью-Йоркського університету Бей Ву, виявила тривожну залежність: що більше зубів людина втрачає, то більший ризик погіршення когнітивних функцій, аж до деменції.

Бей Ву вивчала дані про здоров’я 34 тис. пацієнтів у США, і виявила, що кожен втрачений зуб підвищує ризик когнітивних розладів на 1,4% і ризик деменції на 1,1%.

Професорка каже, що люди зазвичай дуже дивуються, коли вона підкреслює зв’язок між втратою зубів і ризиком деменції.

Рішення проблеми насправді просте – вчасна діагностика. Вона можлива лише за умови регулярного відвідування стоматологічного кабінету.

Тому треба постійно спростовувати поширену хибну думку, що коли зуби не болять, то й не варто йти до стоматолога.