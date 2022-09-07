Беременность влияет на весь организм женщины. Чтобы и будущая мама и малыш чувствовали себя хорошо, беременным нужно иметь правильный режим отдыха.

Найти удобную позу для сна, которая бы устроила маму и не навредила ребенку — дело не легкое. Можно ли беременной женщине спать на правом боку — читайте в нашем материале.

Как нужно спать беременным

Врачи рекомендуют первые 3 месяца беременности спать женщине так, как она привыкла. Можно и на спине, на животе, на правом или левом боку — главное, чтобы маме было комфортно.

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Однако после первого триместра спать на животе уже нельзя.

— Ведь после 11-12 недель матка выходит за пределы малого таза. А начиная с 15-16 недель, необходимо отказаться и от положения на спине, так как растущая матка сдавливает нижнюю полую вену, проходит по ней, что негативно сказывается на состоянии матери и ребенка, — отмечает врач акушер-гинеколог Елена Журавлева.

Самыми удобными являются позы на правом или левом боку. На левом боку можно спать в любом триместре. А вот на правом — такая поза подходит в качестве сменного положения в конце второго и третьего триместров.

Специалисты Медицинского центра Мать и ребенок также не советуют спать беременным на правом боку, особенно на последних месяцах.

— Одно из исследований показало, что сон на правом боку, особенно на последних стадиях беременности, может сдавливать нижнюю полую вену (НПВ), уменьшая возврат крови к сердцу и, соответственно, уменьшая плацентарный кровоток, — отмечают в центре.

К сожалению, это может привести к плохому самочувствию беременной, соответственно, и ребенка. Поэтому спать на правом боку не рекомендуется.

Лучшая поза для сна

Лучший вариант для будущих мам — спать на левом боку. Это позволяет улучшить кровообращение да и живот не будет давить на печень.

Беременной стоит согнуть ноги в коленях, для дополнительно комфорта можно использовать специальную подушку для сна.

Чтобы уменьшить боли в спине, попробуйте положить дополнительную подушку под живот. Если у вас изжога, можно подложить несколько подушек, чтобы поднять верхнюю часть тела.

Чтобы не было одышки, подоприте подушками спину, это поспособствует максимальному потоку воздуха.