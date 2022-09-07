Вагітність впливає на увесь організм жінки. Щоби майбутня мама і малюк почувалися добре, вагітним потрібно мати правильний режим відпочинку.

Знайти зручну позу для сну, яка б влаштувала маму та не зашкодила дитині – справа нелегка. Чи можна вагітній жінці спати на правому боці – читайте в нашому матеріалі.

Як потрібно спати вагітним

Лікарі рекомендують перші 3 місяці вагітності спати жінці так, як вона звикла. Можна і на спині, на животі, на правому чи лівому боці – головне, щоб мамі було комфортно.

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Однак після першого триместру спати на животі вже не можна.

– Адже після 11-12 тижнів матка виходить за межі малого тазу. А починаючи з 15-16 тижнів, необхідно відмовитись і від положення на спині, адже зростаюча матка здавлює нижню порожнисту вену, що проходить за нею, що негативно позначається на стан матері й дитини, – зазначає лікар акушер-гінеколог Олена Журавльова.

Найзручнішими є пози на правому чи лівому боці. На лівому боці можна спати в будь-якому триместрі. А от на правому – така поза підходить у якості змінного положення в кінці другого і третього триместрів.

Спеціалісти Медичного центру Мати та дитина також не радять спати вагітним на правому боці, особливо на останніх місяцях.

– Одне з досліджень показало, що сон на правому боці, особливо на останніх стадіях вагітності, може стискати нижню порожнисту вену (НПВ), зменшуючи повернення крові до серця і, відповідно, зменшуючи плацентарний кровотік, – зазначають у центрі.

На жаль, це може призвести до поганого самопочуття вагітної, відповідно, й дитини. Тому спати на правому боці не рекомендується.

Найкраща поза для сну

Найкращий варіант для майбутніх мам — спати на лівому боці. Це дозволяє покращити кровообіг, та й живіт не тиснутиме на печінку.

Вагітній варто зігнути ноги в колінах, для додатково комфорту можна використовувати спеціальну подушку для сну.

Щоб зменшити болі у спині, спробуйте покласти додаткову подушку під живіт. Якщо у вас печія, можна підкласти кілька подушок, щоб підняти верхню частину тіла.

Щоб не було задишки, підіпріть подушками спину, це посприяє максимальному потоку повітря.