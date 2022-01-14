Йод — это микроэлемент, который нужен организму для создания гормонов щитовидной железы, которая регулирует наш метаболизм. Он обеспечивает скорость биохимических реакций, обмена белков, жиров, отвечает за метаболизм некоторых витаминов и влияет на процессы роста клеток.
В Минздраве рассказали, к чему может привести дефицит йода, как распознать йододефицит и какие есть меры профилактики.
Дефицит йода может привести к:
- расстройству функционирования щитовидной железы, например, гипертиреозу (повышению активности щитовидной железы) или гипотиреозу (недостаточной ее активности);
- задержке умственного развития у детей.
В целом примерно 2 млрд людей в мире страдают от недостатка йода, из них почти 50 млн имеют клинические проявления йододефицита.
Симптомы йододефицита:
- удушье (особенно в положении лежа);
- затруднение глотания и дыхания;
- усталость, сухость кожи, забывчивость и подавленное настроение, запоры и др.
В Минздраве добавили, что на самом деле симптомы недостаточной активности щитовидной железы могут быть довольно разными. Если вы имеете подобные признаки, проконсультируйтесь со своим врачом – в случае необходимости он направит вас на дообследование.
Профилактика йододефицита
Наш организм не вырабатывает йод, и получить его можно прежде всего из пищи или специальных медицинских препаратов. Поэтому, чтобы избежать йододефицита, необходимо регулярно рационально и сбалансированно питаться, употреблять сыр, коровье молоко, яйца, йогурт, йодированную соль, морскую рыбу и водоросли, моллюски, соевое молоко и соевый соус.
По данным Института медицины США, взрослые мужчины и женщины для профилактики дефицита должны употреблять 150 мкг йода в сутки. Например, в одной чайной ложке йодированной соли 250 мкг йода. Поэтому держите на кухне этот ценный продукт и добавляйте в блюда. Подробнее о йододефиците — читайте на Фактах ICTV.