Йод — это микроэлемент, который нужен организму для создания гормонов щитовидной железы, которая регулирует наш метаболизм. Он обеспечивает скорость биохимических реакций, обмена белков, жиров, отвечает за метаболизм некоторых витаминов и влияет на процессы роста клеток.

В Минздраве рассказали, к чему может привести дефицит йода, как распознать йододефицит и какие есть меры профилактики.

Дефицит йода может привести к:

расстройству функционирования щитовидной железы, например, гипертиреозу (повышению активности щитовидной железы) или гипотиреозу (недостаточной ее активности);

задержке умственного развития у детей.

В целом примерно 2 млрд людей в мире страдают от недостатка йода, из них почти 50 млн имеют клинические проявления йододефицита.

Симптомы йододефицита:

удушье (особенно в положении лежа);

затруднение глотания и дыхания;

усталость, сухость кожи, забывчивость и подавленное настроение, запоры и др.

В Минздраве добавили, что на самом деле симптомы недостаточной активности щитовидной железы могут быть довольно разными. Если вы имеете подобные признаки, проконсультируйтесь со своим врачом – в случае необходимости он направит вас на дообследование.

Профилактика йододефицита

Наш организм не вырабатывает йод, и получить его можно прежде всего из пищи или специальных медицинских препаратов. Поэтому, чтобы избежать йододефицита, необходимо регулярно рационально и сбалансированно питаться, употреблять сыр, коровье молоко, яйца, йогурт, йодированную соль, морскую рыбу и водоросли, моллюски, соевое молоко и соевый соус.

По данным Института медицины США, взрослые мужчины и женщины для профилактики дефицита должны употреблять 150 мкг йода в сутки. Например, в одной чайной ложке йодированной соли 250 мкг йода. Поэтому держите на кухне этот ценный продукт и добавляйте в блюда. Подробнее о йододефиците — читайте на Фактах ICTV.