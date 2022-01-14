Йод – це мікроелемент, потрібний організму для створення гормонів щитоподібної залози, яка регулює наш метаболізм. Він забезпечує швидкість біохімічних реакцій, обмін білків, жирів, відповідає за метаболізм деяких вітамінів та впливає на процеси росту клітин.

У МОЗ розповіли, до чого може призвести дефіцит йоду, як розпізнати йододефіцит та які є заходи профілактики.

Дефіцит йоду може призвести до:

розладів функціонування щитоподібної залози, як-от гіпертиреозу (збільшення активності щитоподібної залози) або гіпотиреозу (її недостатньої активності);

затримки розумового розвитку у дітей.

Загалом приблизно 2 млрд людей у світі страждають від нестачі йоду, з них майже 50 млн мають клінічні прояви йододефіциту.

Симптоми йододефіциту:

задуха (особливо в положенні лежачи);

утруднення ковтання та дихання;

втома, сухість шкіри, забудькуватість і пригнічений настрій, закрепи та ін.

У МОЗ додали, що насправді симптоми недостатньої активності щитоподібної залози можуть бути доволі різними. Якщо ви маєте подібні ознаки, проконсультуйтеся зі своїм лікарем – у разі потреби він скерує вас на дообстеження.

Профілактика йододефіциту

Наш організм не виробляє йоду, натомість його можна отримати насамперед з їжі чи спеціальних медичних препаратів. Тому, щоб уникнути йододефіциту, необхідно регулярно раціонально та збалансовано харчуватися, вживати сир, коров’яче молоко, яйця, йогурт, йодовану сіль, морську рибу та водорості, молюски, соєве молоко та соєвий соус.

За даними Інституту медицини США, дорослі чоловіки та жінки для профілактики дефіциту мають вживати 150 мкг йоду на добу. Для прикладу, в одній чайній ложці йодованої солі 250 мкг йоду. Тому тримайте на кухні цей цінний продукт і додавайте до страв. Детальніше про йододефіцит – читайте на Фактах ICTV.