Киста яичника довольно часто встречается в практике гинекологов. Медики называют классификацию кист достаточно сложной, она базируется на гистологии опухоли.

Что такое киста яичника, какие они бывают, и о симптомах кисты Фактам ICTV рассказала Татьяна Постоловская, врач акушерка-гинеколог, кандидат медицинских наук, заведующая акушерско-гинекологическим отделением ПМП Центр В.

Киста — это доброкачественное опухолевое образование, которое вырастает из ткани яичника и состоит из капсулы и жидкости.

Кисты яичников в практике встречаются довольно часто, особенно среди женщин репродуктивного возраста. Но в целом все кисты можно разделить на две большие группы — функциональные и истинные. Тактика наблюдения за ними принципиально отличается.

— Функциональные кисты бывают фолликулярные и лютеиновые. Первые образуются с нарушением гормонального фона у женщины, из доминантного фолликула, который не прошел овуляцию и наполнился жидкостью. Как правило, она формируется только в одном яичнике. А лютеиновые создаются уже из желтого тела после овуляции, — говорит врач.

Симптомы кисты яичника

Такие кисты могут давать болевой синдром, изменение менструального цикла. Но иногда их могут обнаружить случайно, во время ультразвукового исследования органов малого таза.

Функциональные кисты могут самостоятельно проходить после менструации и обычно не требуют лечения.

Если же новообразование большого размера и вызывает дискомфорт, то врач может назначить лечение.

Лечение

Гинеколог назначает гормональную терапию, ведь функциональные кисты хорошо реагируют на такое лечение и полностью исчезают.

Если функциональная киста не проходит за 3-6 циклов (самостоятельно или в результате терапии), это означает, что она не функциональная, а какая-то другая. Если же функциональные кисты появляются часто, стоит проверить гормоны щитовидной железы и гипофиза, репродуктивную панель.

— Истинные кисты могут быть разными: эндометриоидные, дермоидные, муцинозные. Если клинические обстоятельства позволяют такую кисту наблюдать, то гинеколог обязательно это заметит при осмотре, — говорит врач.

Тактика ведения каждого клинического случая у женщины является индивидуальной. Но при определенных клинических признаках, может потребоваться медицинское вмешательство.

Единственная тактика ведения в таком случае — это хирургическое удаление. Исключением из этого правила могут быть только мелкие эндометриоидные кисты. Причины их образования — стрессы, ожирение и воспаление.

Поэтому женщина не должна пренебрегать профилактическими осмотрами у врачей.