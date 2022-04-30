Постукивают челюсти — причины и что делать

Постукивание челюстей во время открытия рта – неприятный симптом, который человек может диагностировать у себя.
Это может быть признаком особенностей строения или сигналом о проблемах со здоровьем. Стоматолог Тамара Ахрамчук перечислила причины.
— Постукивание, хруст в челюстях – это проблемы в височно-нижнечелюстном суставе. Он один из самых активных суставов в организме. Почти половина пациентов, которые обращаются к стоматологу, жалуются на разные нарушения именно в этом участке, — говорит Тамара Ахрамчук.
По ее словам, благодаря такой активности в суставе и многофункциональности его дисфункция – один из самых тяжелых и противоречивых диагнозов.
Что же может привести к постукиванию челюстей?
- неправильный прикус;
- бруксизм (непроизвольное сжатие и скрежет зубами);
- неправильное протезирование или установка пломбы;
- травмы суставов;
- потеря жевательных зубов и их стирание.
Лечение
Разрешение проблемы зависит от причины. Это может быть обезболивание и рекомендации по поводу того, чтобы не нагружать челюсти. Или нужно будет обратиться к стоматологу и заменить пломбу.
Поэтому лучше сначала обратиться за консультацией к врачу.