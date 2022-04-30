Клацають щелепи – причини і що робити

Клацання щелеп під час відкриття рота – неприємний симптом, який людина може діагностувати у себе.

Це може бути ознакою особливостей будови чи сигналом про проблеми зі здоров’ям. Стоматолог Тамара Ахрамчук перерахувала причини.

– Клацання, хрускіт у щелепах – це проблеми у скронево-нижнєщелепному суглобі. Він один з найактивніших суглобів у організмі. Майже половина пацієнтів, які звертаються до стоматолога, скаржаться на різні порушення саме в цій ділянці, – говорить Тамара Ахрамчук.

За її словами, завдяки такій активності в суглобі та багатофункціональності його дисфункція – один з найважчих і найсуперечливіших діагнозів.

Що ж може призвести до клацання щелеп?

неправильний прикус;

бруксизм (мимовільне стискання і скрегіт зубами);

неправильне протезування або встановлення пломби;

травми суглобів;

втрата жувальних зубів та їхнє стирання.

Лікування

Вирішення проблеми залежить від причини. Це може бути знеболення та рекомендації щодо того, щоб не навантажувати щелепи. Або ж треба буде звернутися до стоматолога та замінити пломбу.

Тому краще спочатку звернутися за консультацією до лікаря.