Клацають щелепи – причини і що робити

Клацання щелеп під час відкриття рота – неприємний симптом, який людина може діагностувати у себе.
Це може бути ознакою особливостей будови чи сигналом про проблеми зі здоров’ям. Стоматолог Тамара Ахрамчук перерахувала причини.
– Клацання, хрускіт у щелепах – це проблеми у скронево-нижнєщелепному суглобі. Він один з найактивніших суглобів у організмі. Майже половина пацієнтів, які звертаються до стоматолога, скаржаться на різні порушення саме в цій ділянці, – говорить Тамара Ахрамчук.
За її словами, завдяки такій активності в суглобі та багатофункціональності його дисфункція – один з найважчих і найсуперечливіших діагнозів.
Що ж може призвести до клацання щелеп?
- неправильний прикус;
- бруксизм (мимовільне стискання і скрегіт зубами);
- неправильне протезування або встановлення пломби;
- травми суглобів;
- втрата жувальних зубів та їхнє стирання.
Лікування
Вирішення проблеми залежить від причини. Це може бути знеболення та рекомендації щодо того, щоб не навантажувати щелепи. Або ж треба буде звернутися до стоматолога та замінити пломбу.
Тому краще спочатку звернутися за консультацією до лікаря.