Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Консультація

Клацають щелепи – причини і що робити

30 Квітня 2022, 08:57
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
зуби
Джерело: Depositphotos

Клацання щелеп під час відкриття рота – неприємний симптом, який людина може діагностувати у себе.

Це може бути ознакою особливостей будови чи сигналом про проблеми зі здоров’ям. Стоматолог Тамара Ахрамчук перерахувала причини.

– Клацання, хрускіт у щелепах – це проблеми у скронево-нижнєщелепному суглобі. Він один з найактивніших суглобів у організмі. Майже половина пацієнтів, які звертаються до стоматолога, скаржаться на різні порушення саме в цій ділянці, – говорить Тамара Ахрамчук.

За її словами, завдяки такій активності в суглобі та багатофункціональності його дисфункція – один з найважчих і найсуперечливіших діагнозів.

Що ж може призвести до клацання щелеп?

  • неправильний прикус;
  • бруксизм (мимовільне стискання і скрегіт зубами);
  • неправильне протезування або встановлення пломби;
  • травми суглобів;
  • втрата жувальних зубів та їхнє стирання.
Читайте також:
Клацають щелепи – причини і що робитиЯк носити брекети під час війни – базові рекомендації

Лікування

Вирішення проблеми залежить від причини. Це може бути знеболення та рекомендації щодо того, щоб не навантажувати щелепи. Або ж треба буде звернутися до стоматолога та замінити пломбу.

Тому краще спочатку звернутися за консультацією до лікаря.

Теги
Поради, поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь