Як носити брекети під час війни – базові рекомендації

Через війну в Україні деякі громадяни не мають змогу регулярно відвідувати лікарів та стежити за своїм здоров’ям так же ретельно, як це було до воєнних дій.
Складнощі можуть виникнути у людей, які продовжують носити брекети.
Як доглядати за брекетами під час війни
- Стежити за гігієною ротової порожнини.
- Після кожного прийому їжі треба чистити зуби чи хоча б ополоснути порожнину рота водою.
- Дисциплінувати себе з перекусами.
- Не вживати твердої їжі.
- Не критично, якщо людина пропустить корекцію брекет-системи.
- Якщо щось натирає, ізолювати це місце ортодонтичним воском, немає воску – використовувати ватний диск.
- Тримати зв’язок з ортодонтом, який розпочав лікування.
- Якщо відклеївся брекет, це не страшно. Можна його зняти та покласти у спеціальне місце для зберігання.
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У разі серйозних скарг на самопочуття варто спробувати відвідати лікаря, який оцінить ситуацію та надасть фахову допомогу.