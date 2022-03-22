Як носити брекети під час війни – базові рекомендації

Через війну в Україні деякі громадяни не мають змогу регулярно відвідувати лікарів та стежити за своїм здоров’ям так же ретельно, як це було до воєнних дій.

Складнощі можуть виникнути у людей, які продовжують носити брекети.

Як доглядати за брекетами під час війни

Стежити за гігієною ротової порожнини. Після кожного прийому їжі треба чистити зуби чи хоча б ополоснути порожнину рота водою. Дисциплінувати себе з перекусами. Не вживати твердої їжі. Не критично, якщо людина пропустить корекцію брекет-системи. Якщо щось натирає, ізолювати це місце ортодонтичним воском, немає воску – використовувати ватний диск. Тримати зв’язок з ортодонтом, який розпочав лікування. Якщо відклеївся брекет, це не страшно. Можна його зняти та покласти у спеціальне місце для зберігання.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стоматолог | Ортодонт | Київ (@doc_kirill)

У разі серйозних скарг на самопочуття варто спробувати відвідати лікаря, який оцінить ситуацію та надасть фахову допомогу.