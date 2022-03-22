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Як носити брекети під час війни – базові рекомендації

22 Березня 2022, 11:45
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Як носити брекети під час війни – базові рекомендації
Джерело: Depositphotos

Через війну в Україні деякі громадяни не мають змогу регулярно відвідувати лікарів та стежити за своїм здоров’ям так же ретельно, як це було до воєнних дій.

Складнощі можуть виникнути у людей, які продовжують носити брекети.

Як доглядати за брекетами під час війни

  1. Стежити за гігієною ротової порожнини.
  2. Після кожного прийому їжі треба чистити зуби чи хоча б ополоснути порожнину рота водою.
  3. Дисциплінувати себе з перекусами.
  4. Не вживати твердої їжі.
  5. Не критично, якщо людина пропустить корекцію брекет-системи.
  6. Якщо щось натирає, ізолювати це місце ортодонтичним воском, немає воску – використовувати ватний диск.
  7. Тримати зв’язок з ортодонтом, який розпочав лікування.
  8. Якщо відклеївся брекет, це не страшно. Можна його зняти та покласти у спеціальне місце для зберігання.

 

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Публикация от Стоматолог | Ортодонт | Київ (@doc_kirill)

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У разі серйозних скарг на самопочуття варто спробувати відвідати лікаря, який оцінить ситуацію та надасть фахову допомогу.

Теги
Війна в Україні , зуби , Поради , поради лікаря , Стоматологія
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