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Как носить брекеты во время войны — базовые рекомендации

22 марта 2022, 11:45
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Как носить брекеты во время войны — базовые рекомендации
Источник: Depositphotos

Из-за войны в Украине некоторые граждане не могут регулярно посещать врачей и следить за своим здоровьем так же тщательно, как это было до военных действий.

Сложности могут возникнуть у людей, которые продолжают носить брекеты.

Как ухаживать за брекетами во время войны

  1. Следить за гигиеной полости рта.
  2. После каждого приема пищи нужно чистить зубы или хотя бы ополоснуть полость рта водой.
  3. Дисциплинировать себя с перекусами.
  4. Не употреблять твердую пищу.
  5. Не критично, если человек пропустит коррекцию брекет-системы.
  6. Если что-то натирает, изолировать это место ортодонтическим воском, нет воска – использовать ватный диск.
  7. Держать связь с ортодонтом, начавшим лечение.
  8. Если отклеился брекет, это не страшно. Можно снять и положить его в специальное место для хранения.

 

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Публикация от Стоматолог | Ортодонт | Київ (@doc_kirill)

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В случае серьезных жалоб на самочувствие следует попытаться посетить врача, который оценит ситуацию и предоставит профессиональную помощь.

Теги
Війна в Україні , зуби , Советы , поради лікаря , Стоматологія
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