Как носить брекеты во время войны — базовые рекомендации

Из-за войны в Украине некоторые граждане не могут регулярно посещать врачей и следить за своим здоровьем так же тщательно, как это было до военных действий.
Сложности могут возникнуть у людей, которые продолжают носить брекеты.
Как ухаживать за брекетами во время войны
- Следить за гигиеной полости рта.
- После каждого приема пищи нужно чистить зубы или хотя бы ополоснуть полость рта водой.
- Дисциплинировать себя с перекусами.
- Не употреблять твердую пищу.
- Не критично, если человек пропустит коррекцию брекет-системы.
- Если что-то натирает, изолировать это место ортодонтическим воском, нет воска – использовать ватный диск.
- Держать связь с ортодонтом, начавшим лечение.
- Если отклеился брекет, это не страшно. Можно снять и положить его в специальное место для хранения.
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В случае серьезных жалоб на самочувствие следует попытаться посетить врача, который оценит ситуацию и предоставит профессиональную помощь.