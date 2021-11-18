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Климакс уже в 40 лет! Что такое преждевременное истощение яичников и как его обнаружить

18 ноября 2021, 18:26
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
біль у животі
Источник: Depositphotos

Любая женщина рождается с определенным запасом яйцеклеток, который постепенно уменьшается с каждой менструацией. В среднем резерв яичников заканчивается примерно к 50 годам. А далее начинается климакс.

По словам гинеколога Анны Рулдугиной, все чаще наблюдаются случаи, когда происходит преждевременное истощение яичников.

— Этот диагноз мы, врачи, ставим, когда запасы яйцеклеток заканчиваются еще до 40 лет, — отметила она.

Врач утверждает, что таким образом у женщины наступает ранний климакс, который не проходит бесследно для физического и ментального здоровья женщины. ⠀

Как распознать преждевременное истощение яичников

Первым делом женщину должны насторожить изменения в менструальном цикле: он может сократиться или наоборот увеличиться, может измениться характер выделений, часто бывают задержки.

Симптомы:

  • сухость во влагалище и дискомфорт во время полового акта;
  • излишняя потливость;
  • снижение либидо;
  • ухудшение сна;
  • изменения настроения;
  • головная боль;
  • быстрая утомляемость.

Гинеколог утверждает, что эти признаки трудно не заметить, поэтому в случае их возникновения необходимо сразу обращаться к специалисту. ⠀

Почему же резерв яичников может завершиться преждевременно?

Факторами риска в этом случае являются:

  • оперативное вмешательство (в частности, любые операции на яичниках);
  • наследственность (здесь вероятность заполучить проблему, если она была у мамы, достаточно высока);
  • заболевания щитовидной железы;
  • сильные и частые стрессы;
  • неблагоприятные экологические условия.

Врач сможет поставить точный диагноз после проведения УЗИ и результатов анализов на гормоны (эстрадиол, ФСГ, АМГ). Что касается лечения, то самый эффективный метод — заместительная гормональная терапия. Она может длиться долго, до того момента, пока не наступит естественное завершение функционирования яичников.

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Источник: Анна Рулдугина 

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