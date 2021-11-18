Любая женщина рождается с определенным запасом яйцеклеток, который постепенно уменьшается с каждой менструацией. В среднем резерв яичников заканчивается примерно к 50 годам. А далее начинается климакс.
По словам гинеколога Анны Рулдугиной, все чаще наблюдаются случаи, когда происходит преждевременное истощение яичников.
— Этот диагноз мы, врачи, ставим, когда запасы яйцеклеток заканчиваются еще до 40 лет, — отметила она.
Врач утверждает, что таким образом у женщины наступает ранний климакс, который не проходит бесследно для физического и ментального здоровья женщины. ⠀
Как распознать преждевременное истощение яичников
Первым делом женщину должны насторожить изменения в менструальном цикле: он может сократиться или наоборот увеличиться, может измениться характер выделений, часто бывают задержки.
Симптомы:
- сухость во влагалище и дискомфорт во время полового акта;
- излишняя потливость;
- снижение либидо;
- ухудшение сна;
- изменения настроения;
- головная боль;
- быстрая утомляемость.
Гинеколог утверждает, что эти признаки трудно не заметить, поэтому в случае их возникновения необходимо сразу обращаться к специалисту. ⠀
Почему же резерв яичников может завершиться преждевременно?
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Факторами риска в этом случае являются:
- оперативное вмешательство (в частности, любые операции на яичниках);
- наследственность (здесь вероятность заполучить проблему, если она была у мамы, достаточно высока);
- заболевания щитовидной железы;
- сильные и частые стрессы;
- неблагоприятные экологические условия.
Врач сможет поставить точный диагноз после проведения УЗИ и результатов анализов на гормоны (эстрадиол, ФСГ, АМГ). Что касается лечения, то самый эффективный метод — заместительная гормональная терапия. Она может длиться долго, до того момента, пока не наступит естественное завершение функционирования яичников.
Источник: Анна Рулдугина