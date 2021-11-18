Кожна жінка народжується із певним запасом яйцеклітин, який поступово зменшується з кожною менструацією. У середньому резерв яєчників закінчується приблизно до 50 років. А далі починається клімакс.
За словами лікарки-гінеколога Анни Рулдугіної, все частіше спостерігаються випадки, коли відбувається передчасне виснаження яєчників.
– Цей діагноз ми, лікарі, ставимо, коли запаси яйцеклітин закінчуються ще до 40 років, – зазначила вона.
Лікарка стверджує, що таким чином у жінки настає ранній клімакс, який не минає безслідно для фізичного та ментального здоров’я жінки. ⠀
Як розпізнати передчасне виснаження яєчників
Насамперед жінку повинні насторожити зміни в менструальному циклі: він може скоротитися або навпаки збільшитися, може змінитися характер виділень, часто бувають затримки.
Симптоми:
- сухість у піхві та дискомфорт під час статевого акту;
- зайва пітливість;
- зниження лібідо;
- погіршення сну;
- зміни настрою;
- головний біль;
- швидка стомлюваність.
Фахівчиня стверджує, що ці ознаки важко не помітити, тому у разі їхнього виникнення необхідно одразу звертатися до спеціаліста. ⠀
Чому ж резерв яєчників може закінчитися передчасно?
⠀
Факторами ризику в цьому випадку є:
- оперативне втручання (зокрема, будь-які операції на яєчниках);
- спадковість (тут ймовірність роздобути проблему, якщо вона була у мами, досить висока);
- захворювання щитоподібної залози;
- сильні та часті стреси;
- несприятливі екологічні умови.
Лікар зможе поставити точний діагноз після проведення УЗД і результатів аналізів на гормони (естрадіол, ФСГ, АМГ). Щодо лікування, то найефективніший метод – замісна гормональна терапія. Вона може тривати довго, до того моменту, поки не настане природне завершення функціонування яєчників.
Джерело: Анна Рулдугіна