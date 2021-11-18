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Клімакс вже у 40 років! Що таке передчасне виснаження яєчників та як його виявити

18 Листопада 2021, 18:26
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
біль у животі
Джерело: Depositphotos

Кожна жінка народжується із певним запасом яйцеклітин, який поступово зменшується з кожною менструацією. У середньому резерв яєчників закінчується приблизно до 50 років. А далі починається клімакс.

За словами лікарки-гінеколога Анни Рулдугіної, все частіше спостерігаються випадки, коли відбувається передчасне виснаження яєчників.

– Цей діагноз ми, лікарі, ставимо, коли запаси яйцеклітин закінчуються ще до 40 років, – зазначила вона.

Лікарка стверджує, що таким чином у жінки настає ранній клімакс, який не минає безслідно для фізичного та ментального здоров’я жінки.  ⠀

Як розпізнати передчасне виснаження яєчників

Насамперед жінку повинні насторожити зміни в менструальному циклі: він може скоротитися або навпаки збільшитися, може змінитися характер виділень, часто бувають затримки.

Симптоми:

  • сухість у піхві та дискомфорт під час статевого акту;
  • зайва пітливість;
  • зниження лібідо;
  • погіршення сну;
  • зміни настрою;
  • головний біль;
  • швидка стомлюваність.

Фахівчиня стверджує, що ці ознаки важко не помітити, тому у разі їхнього виникнення необхідно одразу звертатися до спеціаліста. ⠀

Чому ж резерв яєчників може закінчитися передчасно?

Факторами ризику в цьому випадку є:

  • оперативне втручання (зокрема, будь-які операції на яєчниках);
  • спадковість (тут ймовірність роздобути проблему, якщо вона була у мами, досить висока);
  • захворювання щитоподібної залози;
  • сильні та часті стреси;
  • несприятливі екологічні умови.

Лікар зможе поставити точний діагноз після проведення УЗД і результатів аналізів на гормони (естрадіол, ФСГ, АМГ). Щодо лікування, то найефективніший метод – замісна гормональна терапія. Вона може тривати довго, до того моменту, поки не настане природне завершення функціонування яєчників.

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Джерело: Анна Рулдугіна

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