Кожна жінка народжується із певним запасом яйцеклітин, який поступово зменшується з кожною менструацією. У середньому резерв яєчників закінчується приблизно до 50 років. А далі починається клімакс.

За словами лікарки-гінеколога Анни Рулдугіної, все частіше спостерігаються випадки, коли відбувається передчасне виснаження яєчників.

– Цей діагноз ми, лікарі, ставимо, коли запаси яйцеклітин закінчуються ще до 40 років, – зазначила вона.

Лікарка стверджує, що таким чином у жінки настає ранній клімакс, який не минає безслідно для фізичного та ментального здоров’я жінки. ⠀

Як розпізнати передчасне виснаження яєчників

Насамперед жінку повинні насторожити зміни в менструальному циклі: він може скоротитися або навпаки збільшитися, може змінитися характер виділень, часто бувають затримки.

Симптоми:

сухість у піхві та дискомфорт під час статевого акту;

зайва пітливість;

зниження лібідо;

погіршення сну;

зміни настрою;

головний біль;

швидка стомлюваність.

Фахівчиня стверджує, що ці ознаки важко не помітити, тому у разі їхнього виникнення необхідно одразу звертатися до спеціаліста. ⠀

Чому ж резерв яєчників може закінчитися передчасно?

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Факторами ризику в цьому випадку є:

оперативне втручання (зокрема, будь-які операції на яєчниках);

спадковість (тут ймовірність роздобути проблему, якщо вона була у мами, досить висока);

захворювання щитоподібної залози;

сильні та часті стреси;

несприятливі екологічні умови.

Лікар зможе поставити точний діагноз після проведення УЗД і результатів аналізів на гормони (естрадіол, ФСГ, АМГ). Щодо лікування, то найефективніший метод – замісна гормональна терапія. Вона може тривати довго, до того моменту, поки не настане природне завершення функціонування яєчників.

Джерело: Анна Рулдугіна