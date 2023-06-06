Когда нужна помощь травматолога-ортопеда

Свобода движений — одно из главных условий здоровья человека. Передвигаться без боли и ограничений позволяет опорно-двигательный аппарат, если он находится в полном порядке.

При наличии механических травм, дефектов врожденного или приобретенного характера следует обратиться к такому специалисту, как Травматолог Киев, в компетенции которого находятся суставы, мышцы и кости, связки, сухожилия.

В современном понимании каждый травматолог это еще и ортопед, так как эти два профиля связаны теснейшим образом.

В чем заключается помощь врача-ортопеда

Сбой в работе опорно-двигательного аппарата иногда дает о себе знать резкими болями, в других случаях может проявляться периодически в виде дискомфорта в суставах без видимых на то причин.

Однако со временем количество симптомов увеличивается, боль нарастает и влечет за собой серьезные осложнения, а также дистрофические изменения в суставах.

Например, при остеоартрозе позвоночного столба развивается такое заболевание, как спондилоартроз, когда межпозвоночный диск становится короче, подвижность позвонков снижается и, как следствие, межпозвонковые суставы испытывают сильную нагрузку.

Если у ребенка врожденная патология, выражающаяся в измененных пропорциях тела, то наблюдаться у ортопеда нужно с самого детства. Иногда болезнь проявляется не сразу, а по мере роста и развития ребенка. Поэтому еще более важно в детском возрасте посещать ортопеда с целью профилактики.

Врач-ортопед лечит следующие болезни:

нарушение осанки, сколиоз, остеохондроз, кифоз;

деформирующий артроз, вывихи, аномалии строения;

врожденные пороки (косолапость, кривошея, карликовость, недоразвитие конечностей);

слабость мышечного корсета;

все виды травм (трещины, переломы, вывихи, растяжения, разрывы сухожилий).

Помощь травматолога ортопеда заключается в том, чтобы помочь пациенту избавиться от любой проблемы, предоставив квалифицированную диагностику и лечение.

Профилактика болезней опорно-двигательного аппарата

Когда проблема пациента решена, на этом участие и вмешательство травматолога-ортопеда не заканчивается. Его задача подобрать человеку ряд профилактических мер, направленных на укрепление костно-мышечной ткани и синовиальных соединений.

Первым делом врач рекомендует пациенту пересмотреть свой образ жизни и внести в него положительные коррективы. Следующим шагом является правильное сбалансированное питание, соблюдение режима дня, обязательный отказ от вредных привычек и активный отдых.

Чтобы суставы и все ткани опорно-двигательного аппарата оставались крепкими и здоровыми, необходимо питать их достаточным количеством витаминов А, Е, С, В. Необходим также прием хондропротекторов и других биологически активных добавок с высоким содержанием витаминов и микроэлементов, необходимых для укрепления костей, суставов и мышц.