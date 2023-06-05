Спортивные врачи, которые традиционно советуют при мышечных травмах применять метод RICE — отдых, лед, компрессия, подъем — основательно пересмотрели эти рекомендации: в некоторых случаях движение, а не отдых может лучше помочь восстановлению, и лед не всегда эффективен.

Бывший врач спортивной медицины Гейб Миркин, который в 1978 году придумал термин RICE, заявил, что больше не советует следовать этому протоколу, поскольку появились доказательства того, что при некоторых травмах отдых и лед скорее замедляют заживление, чем помогают ему.

Теперь Миркин рекомендует движение после травмы, пока пациенты не испытывают боли, особенно при травмах от перегрузок.

В то время как многие клиники и поставщики медицинских услуг, в том числе Национальная служба здравоохранения Великобритании, рекомендуют прикладывать лед на 20 минут каждые два-три часа после травмы, научные исследования эффективности льда не дали окончательных результатов.

По словам врача спортивной медицины Джули Хан, нет правильного или неправильного ответа на вопрос: что использовать — тепло или лед, поскольку ни то, ни другое не вылечит травму.

Как правило, чтобы уменьшить боль, вызванную острыми травмами, она рекомендует прикладывать лед в течение первой или двух недель, а затем переходить на тепловую терапию, чтобы расслабить и разогреть мышцы.

— Но жесткого правила нет. Выберите то, что вам больше нравится, — сказала Хан.

По ее словам, наиболее эффективными методами лечения являются нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, и физиотерапия.

А вот физиотерапевт Кори Кунцер уверен, что лед и тепло могут быть полезны. Он склонен рекомендовать тепло утром, когда мышцы могут быть более жесткими, и лед вечером.

По его словам, слишком быстрое движение после травмы может продлить боль, а слишком долгий отдых может вызвать скованность и дальнейшую потерю силы.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что наиболее подходящий метод восстановления зависит от типа травмы, ее тяжести и локализации — многие деформации заживают сами по себе в течение нескольких недель, более серьезные могут потребовать иммобилизации в гипсовой повязке или хирургического вмешательства.

Итог: если травма серьезная, как можно быстрее обратитесь к врачу. Понимание причины боли с помощью профессионального диагноза может помочь определить, безопасно ли продолжать двигаться или требуется отдых для заживления.