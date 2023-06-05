Спортивні лікарі, які традиційно радять у разі м’язових травм застосовувати метод RICE – відпочинок, лід, компресія, підйом – ґрунтовно переглянули ці рекомендації: у деяких випадках рух, а не відпочинок може краще допомогти відновленню, і лід не завжди ефективний.

Колишній лікар спортивної медицини Гейб Міркін, який 1978 року вигадав термін RICE, заявив, що більше не радить слідувати цьому протоколу, оскільки з’явилися докази того, що за деяких травм відпочинок і лід радше уповільнюють загоєння, ніж допомагають йому.

Тепер Міркін рекомендує рух після травми, поки пацієнти не відчувають болю, особливо в разі травм від перевантажень.

У той час як багато клінік і постачальників медичних послуг, зокрема Національна служба охорони здоров’я Великої Британії, рекомендують прикладати лід на 20 хвилин кожні дві-три години після травми, наукові дослідження ефективності льоду не дали остаточних результатів.

За словами лікарки спортивної медицини Джулі Хан, немає правильної чи неправильної відповіді на запитання, чи використовувати тепло або лід, оскільки ні те, ні інше не вилікує травму.

Зазвичай, щоб зменшити біль, спричинений гострими травмами, вона рекомендує прикладати лід протягом першого або двох тижнів, а потім переходити на теплову терапію, щоб розслабити і розігріти м’язи.

– Але жорсткого правила немає. Виберіть те, що вам більше подобається, – сказала Хан.

За її словами, найефективнішими методами лікування є нестероїдні протизапальні препарати, як-от ібупрофен, і фізіотерапія.

А ось фізіотерапевт Корі Кунцер упевнений, що лід і тепло можуть бути корисними. Він схильний рекомендувати тепло вранці, коли м’язи можуть бути більш жорсткими, і лід увечері.

За його словами, занадто швидкий рух після травми може подовжити біль, а надто довгий відпочинок може спричинити скутість і подальшу втрату сили.

Більшість експертів сходяться на думці, що найкращий метод відновлення залежить від типу травми, її тяжкості та локалізації – чимало деформацій гояться самі по собі протягом кількох тижнів, більш серйозні можуть потребувати іммобілізації в гіпсовій пов’язці або хірургічного втручання.

Підсумок: якщо травма серйозна, якомога швидше зверніться до лікаря. Розуміння причини болю за допомогою професійного діагнозу може допомогти визначити, чи безпечно продовжувати рухатися або потрібен відпочинок для загоєння.