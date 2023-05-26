Людям із хронічним болем без видимих ушкоджень часто не вірять. Але нові дослідження вчених Каліфорнійського університету в Сан-Франциско можуть допомогти візуалізувати цей біль.

За словами вчених, гострий біль – це сенсорне й емоційне переживання, що зберігає життя, і подібне до голоду або спраги. Іншими словами, мозок створює біль, щоб попередити нас про реальну або потенційну загрозу нашому виживанню через ушкодження нашого тіла.

Це складна біологічна система сигналізації, і, як і всі системи, вона може дати збій, кажуть дослідники. Наразі хронічний біль неможливо вилікувати – іншими словами, немає кістки, яку можна склеїти, або рани, яку можна зашити, щоб відключити сигналізацію.

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Людям, які повідомляють про хронічний біль і не мають жодних ознак під час обстеження або сканування, міг би допомогти біомаркер або науковий вимір, який міг би об’єктивно показати аномалію.

У нещодавньому експерименті вчені вивчили чотирьох людей, які страждають від хронічного болю. Їм імплантували електроди в ділянки мозку, що відповідають за планування, очікування та емоції, які важливі для виникнення болю.

Потім науковці зіставили активність мозку в цих ділянках зі щоденними оцінками інтенсивності болю протягом шести місяців.

Дослідження дало змогу об’єктивно продемонструвати, що ділянки мозку, які обробляють інформацію під час хронічного болю, відрізняються від ділянок мозку під час гострого болю.

Замість того, щоб просто покладатися на інформацію людини про біль, аномальна нейронна активність забезпечує об’єктивне свідчення наявності хронічного болю.

У певному сенсі це дає змогу дослідникам візуалізувати стан, подібно до того, як можна побачити зламану кістку на рентгенівському знімку.

За словами вчених, розуміння подібних ділянок мозку, відповідальних за хронічний біль, може в майбутньому посприяти виникненню методів лікування, спрямованих на конкретний вплив на ці дисфункціональні ділянки.

Це може відбуватися, наприклад, шляхом модуляції нервової системи за допомогою електрики, щоб викликати вивільнення хімічних речовин, які можуть пригнічувати аномальну активність нервової системи, що викликає постійний біль.

Хоча дослідження обіцяє відкрити шлях до терапії болю в майбутньому і є ще одним кроком на шляху до визнання хронічного болю самостійним захворюванням, вчені визнають, що вони поки що не мають надійних і ефективних методів його лікування.