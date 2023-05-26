Людям с хронической болью без видимых повреждений часто не верят, но новые исследования ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско могут помочь визуализировать эту боль.

По словам ученых, острая боль — это сохраняющее жизнь сенсорное и эмоциональное переживание, подобное голоду или жажде. Иными словами, боль создается мозгом, чтобы предупредить нас о реальной или потенциальной угрозе нашему выживанию из-за повреждения нашего тела.

Это сложная биологическая система сигнализации, и, как и все системы, она может дать сбой, говорят исследователи. На данный момент хроническую боль невозможно вылечить — другими словами, нет кости, которую можно склеить, или раны, которую можно зашить, чтобы отключить сигнализацию.

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Людям, сообщающим о хронической боли и не имеющим каких-либо признаков при обследовании или сканировании, мог бы помочь биомаркер или научное измерение, которое могло бы объективно показать аномалию.

В недавнем эксперименте ученые изучили четырех человек, страдающих от хронической боли. Им имплантировали электроды в области мозга, отвечающие за планирование, ожидание и эмоции, которые важны для возникновения боли.

Затем ученые сопоставили активность мозга в этих областях с ежедневными оценками интенсивности боли в течение шести месяцев.

Исследование позволило объективно продемонстрировать, что области мозга, обрабатывающие информацию при хронической боли, отличаются от областей мозга при острой боли.

Вместо того, чтобы просто полагаться на информацию от человека о боли, аномальная нейронная активность обеспечивает объективное свидетельство наличия хронической боли.

В некотором смысле, это позволяет исследователям визуализировать состояние, подобно тому, как можно увидеть сломанную кость на рентгеновском снимке.

По словам ученых, понимание сходных областей мозга, ответственных за хроническую боль, может в будущем привести возникновению методов лечения, направленных на конкретное воздействие на эти дисфункциональные области.

Это может происходить, например, путем модуляции нервной системы посредством электричества, чтобы вызвать высвобождение химических веществ, которые могут ингибировать аномальную активность нервной системы, вызывающую постоянную боль.

Хотя исследование обещает открыть путь к терапии боли в будущем и является еще одним шагом на пути к признанию хронической боли самостоятельным заболеванием, ученые признают, что у них пока нет надежных и эффективных методов ее лечения.