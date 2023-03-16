Протеин – один из самых популярных продуктов спортивного питания, который восстанавливает организм и снабжает его аминокислотами, необходимыми для строительства мышц.

О том, как протеин влияет на организм человека и кому он необходим, Фактам ICTV рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

Что такое протеин и как он работает

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Протеин – это основной строительный материал нашего организма. Он состоит из аминокислот, необходимых для функционирования всех органов, они входят в состав мышц, костей, суставов, органов и других тканей нашего тела.

Но не все протеины созданы одинаково. Белки животного и растительного происхождения могут быть разного качества и иметь разное значение для здоровья.

Например, источники растительного протеина, такие как бобовые культуры, могут быть менее полноценными, чем источники животного происхождения, такие как мясо или молочные продукты.

Некоторые исследования показали, что для людей, не занимающихся спортом, прием протеина может оказаться ненужным и даже вредным.

Например, исследование, опубликованное в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, указывает на то, что употребление чрезмерного количества белка может повлечь за собой проблемы с почками, а также увеличить риск развития рака.

Также важно обратить внимание, что протеин не является единственным источником аминокислот. Их много в таких продуктах, как мясо, рыба, яйца, молочные продукты и бобовые культуры.

Если ваш рацион содержит достаточное количество этих продуктов, то дополнительный прием белка может и не пригодиться.

Только регулярные тренировки и сбалансированный рацион помогут увидеть желаемый результат в зеркале и на весах.

Протеин может выступать как дополнение, но не в качестве замены полноценного питания. Без нагрузки ваши мышцы не будут расти, и не важно употребляете ли вы протеин или нет.

Кто может принимать протеин

Потребность в дополнительном питании может зависеть от уровня физической активности и индивидуальных характеристик организма.

Например, спортсменам и людям, занимающимся интенсивной физической активностью, может потребоваться большее количество протеина, чем обычным людям.

Важным аспектом является правильная дозировка. Для большинства спортсменов употребление 1,6-2,2 г белка на 1 кг массы тела в день достаточно.

Следует помнить, что протеин не является магическим средством для строительства мышц. Правильное питание и регулярные тренировки являются важнейшими факторами достижения успеха.

Итак, стоит ли пить протеин? Все зависит от ваших личных потребностей и уровня физической активности. Если вы регулярно занимаетесь спортом, протеин может быть полезен. Но если вы не тренируетесь или ваша диета уже содержит достаточное количество белка, дополнительный прием может быть ненужным и даже вредным.

В любом случае, перед сменой диеты или употреблением продуктов спортивного питания, важно консультироваться со специалистом.