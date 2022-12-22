Специалисты по вопросам диетологии на площадке популярного онлайн-ресурса Береги себя рассказали, почему одни люди едят все и не толстеют, а другие набирают вес уже от одного взгляда на печенье.

— Как появляются дополнительные килограммы? Это не вопрос того, едите ли вы сладкое или нет. Ходите в спортзал или нет. Это вопрос того, как вы тратите энергию, которую получаете, — отмечают эксперты.

Чтобы разгадать секреты стройности, они советуют обратиться к законам физики. А конкретнее – к первому закону термодинамики: энергия не возникает из ничего и не исчезает в никуда.

По словам специалистов, чтобы сбросить вес, мы должны тратить больше энергии, чем получаем.

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— Организм человека, его поведение и окружение влияют на то, почему мы иногда потребляем больше энергии, чем нам нужно, а иногда меньше. Почему кому-то так легко жить на двух бананах в день, а кто-то всю жизнь борется ну с очень хорошим аппетитом, — говорят диетологи.

И предлагают проанализировать некоторые из таких факторов.

Гормон лептин. У этого гормона важная функция — контролировать ощущение насыщения. О влиянии этого гормона на вес узнали не так давно — в 90-х годах прошлого столетия.

Чем выше уровни лептина, тем умереннее наш аппетит, и наоборот. Если у вас низкий уровень лептина или ваши рецепторы не чувствительны к нему, вам может быть сложнее утолять голод.

Также есть данные, указывающие на то, что уровни этого гормона зависят от того, как хорошо мы спим. Если хронически недосыпаете, не удивляйтесь, что вам нужно больше еды, чтобы почувствовать насыщение. И, да, это будет приводить к набору веса.

Гены. Генетика действительно влияет на то, склонны ли мы иметь избыточный вес. Это не означает, что мы не можем поддерживать здоровый вес благодаря подвижности и сбалансированному питанию. Однако из-за генетических факторов некоторым людям это может быть труднее, чем другим.

Как свидетельствуют ученые Гарвардской медицинской школы, склонность к набору веса может объясняться генетическими факторами, если:

у вас избыточный вес большую часть жизни;

один или оба родителя, или несколько кровных родственников имеют избыточный вес. Если оба родителя имеют избыточный вес, вероятность того, что вес ребенка будет значительно выше нормы, достигает 80%;

вы не можете похудеть, даже если повышаете физическую активность и соблюдаете низкокалорийный рацион в течение многих месяцев.

По словам экспертов, генетическая предрасположенность может проявляться по-разному. И следует понимать, что есть люди, которые очень склонны к ожирению и могут сбросить избыточный вес только под врачебным наблюдением.

Стресс. Стрессовая ситуация действительно может способствовать набору веса. В первую очередь это происходит из-за гормона стресса — кортизола, который может стимулировать аппетит.

— Это несколько упрощенное объяснение, ведь некоторые люди могут и терять вес из-за стресса, — говорят специалисты по питанию.

По их словам, несмотря на то, что именно кортизол называют гормоном стресса, не стоит забывать и об адреналине, который организм выделяет в стрессовой ситуации и который как раз снижает аппетит.

Вот почему в начале войны многие сначала сбрасывали вес, а потом снова набирали. Даже если мы переживаем стресс лежа на диване, мозг все равно считает, что лучше затариться калориями на всякий случай, объясняют эксперты.

Источник: Береги себя