Фахівці з питань дієтології на майданчику популярного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіли, чому одні люди їдять все і не товстішають, а інші набирають вагу вже від одного погляду на печиво.

– Як з’являються додаткові кілограми? Це не питання, їсте ви солодке чи ні. Ходите до спортзалу чи ні. Це питання того, як ви витрачаєте енергію, яку отримуєте, – зазначають експерти.

Щоб розгадати секрети стрункості, вони радять звернутися до законів фізики. А конкретніше – до першого закону термодинаміки: енергія не виникає з нічого і не зникає в нікуди.

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За словами фахівців, щоб скинути вагу, ми повинні витрачати більше енергії, ніж отримуємо.

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– Організм людини, її поведінка та оточення впливають на те, чому ми іноді споживаємо більше енергії, ніж нам потрібно, а іноді менше. Чому комусь так легко жити на двох бананах на день, а хтось все життя бореться ну з дуже хорошим апетитом, – кажуть дієтологи.

І пропонують проаналізувати деякі з таких факторів.

Гормон лептин. У цього гормону важлива функція – контролювати відчуття насичення. Про вплив цього гормону на вагу дізналися нещодавно — в 90-х роках минулого століття.

Чим вище рівні лептину, тим помірніше наш апетит, і навпаки. Якщо у вас низький рівень лептину або ваші рецептори не чутливі до нього, вам може бути важче вгамувати голод.

Є також дані, які вказують на те, що рівень цього гормону залежить від того, наскільки добре ми спимо. Якщо ви хронічно позбавлені сну, не дивуйтеся, що вам потрібно більше їжі, щоб відчути ситість. І, так, це буде приводити до набору ваги.

Гени. Генетика справді впливає на те, чи схильні ми мати зайву вагу. Це не означає, що ми не можемо підтримувати здорову вагу завдяки рухливості та збалансованому харчуванню. Однак через генетичні фактори деяким людям це може бути важче, ніж іншим.

Як свідчать вчені Гарвардської медичної школи, схильність до набору ваги може пояснюватися генетичними факторами, якщо:

у вас надмірна вага більшу частину життя;

один або обоє батьків, або кілька кровних родичів мають надлишкову вагу. Якщо обидва батьки мають надлишкову вагу, ймовірність того, що вага дитини буде значно вище норми, досягає 80%;

ви не можете схуднути, навіть якщо підвищуєте фізичну активність і дотримуєтеся низькокалорійний раціон протягом багатьох місяців.

За словами експертів, генетична схильність може проявлятися по-різному. І слід розуміти, що є люди, які дуже схильні до ожиріння і можуть скинути зайву вагу тільки під лікарським наглядом.

Стрес. Стресова ситуація дійсно може призводити до набору ваги. Насамперед це відбувається через гормону стресу – кортизол, який може стимулювати апетит.

– Це дещо спрощене пояснення, адже деякі люди можуть і втрачати вагу через стрес, – кажуть фахівці з харчування.

За їхніми словами, незважаючи на те, що саме кортизол називають гормоном стресу, не варто забувати і про адреналін, який організм виділяє в стресовій ситуації і який якраз знижує апетит.

Ось чому на початку війни багато хто спочатку скидав вагу, а потім знову набирав. Навіть якщо ми переживаємо стрес лежачи на дивані, мозок все одно вважає, що краще затаритися калоріями про всяк випадок, пояснюють експерти.

Джерело: Бережи себе