Протеїн – один із найпопулярніших продуктів спортивного харчування, який відновлює організм та забезпечує його амінокислотами, необхідними для будівництва м’язів.

Про те, як протеїн впливає на організм людини та кому він необхідний, Фактам ICTV розповіла лікарка та health-експерт Уляна Вернер.

Що таке протеїн і як він працює

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Протеїн – це основний будівельний матеріал нашого організму. Він складається з амінокислот, які необхідні для функціювання всіх органів, вони входять до складу м’язів, кісток, суглобів, органів та інших тканин нашого тіла.

Але не всі протеїни створені однаково. Білки тваринного і рослинного походження можуть бути різної якості та різними за значенням для здоров’я.

Наприклад, джерела рослинного протеїну, такі як бобові культури, можуть бути менш повноцінними, ніж джерела тваринного походження, як-от м’ясо або молочні продукти.

Деякі дослідження засвідчують, що для людей, які не займаються спортом, прийом протеїну може бути непотрібним та навіть шкідливим.

Наприклад, дослідження, опубліковане в журналі The American Journal of Clinical Nutrition, вказує на те, що споживання надмірної кількості білка може спричинити проблеми з нирками, а також збільшити ризик розвитку раку.

Також важливо звернути увагу на те, що протеїн не є єдиним джерелом амінокислот. Їх багато в таких продуктах, як м’ясо, риба, яйця, молочні продукти та бобові культури.

Якщо ваш раціон містить достатню кількість цих продуктів, то додаткове вживання білка може і не знадобитися.

Тільки регулярні тренування та збалансований раціон допоможуть вам побачити бажаний результат у дзеркалі та на вагах.

Протеїн може стати доповненням, але не як заміна повноцінного харчування. Без навантаження ваші м’язи не будуть рости, і не важливо вживаєте ви протеїн чи ні.

Хто може приймати протеїн

Потреба в додатковому спортивному харчуванні може залежати від рівня фізичної активності та індивідуальних характеристик організму.

Наприклад, спортсменам та людям, які займаються інтенсивною фізичною активністю, може знадобитися більша кількість протеїну, ніж звичайним людям.

Важливим аспектом є правильне дозування. Для більшості спортсменів вживання 1,6-2,2 г білка на 1 кг маси тіла в день є достатньою кількістю.

Варто пам’ятати, що протеїн не є магічним засобом для будівництва м’язів. Правильне харчування та регулярні тренування є найважливішими факторами для досягнення успіху.

Отже, чи варто пити протеїн? Все залежить від ваших індивідуальних потреб та рівня фізичної активності. Якщо ви регулярно займаєтеся спортом, протеїн може бути корисним. Але якщо ви не тренуєтесь або ваша дієта вже містить достатню кількість білка, додатковий прийом може бути непотрібним та навіть шкідливим.

У будь-якому разі перед зміною дієти або споживанням продуктів спортивного харчування, важливо консультуватися з фахівцем.