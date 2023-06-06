Коли потрібна допомога травматолога-ортопеда

Свобода рухів – одна з головних умов здоров’я людини. Пересуватися без болю та обмежень дозволяє опорно-руховий апарат, якщо він в порядку.

За наявності механічних травм, дефектів вродженого або набутого характеру варто звернутися до такого фахівця, як Травматолог Київ, в компетенції якого суглоби, м’язи та кістки, зв’язки та сухожилля.

У сучасному розумінні кожен травматолог це ще й ортопед, оскільки ці два профілі дуже пов’язані.

У чому полягає допомога лікаря-ортопеда

Збій в роботі опорно-рухового апарату іноді дає про себе знати різкими болями, в інших випадках може проявлятися періодично у вигляді дискомфорту в суглобах без видимих причин.

Однак з часом кількість симптомів збільшується, біль наростає і тягне за собою серйозні ускладнення, а також дистрофічні зміни в суглобах.

Наприклад, при остеоартрозі хребетного стовпа розвивається таке захворювання, як спондилоартроз, коли міжхребцевий диск стає коротшим, рухливість хребців знижується і, як наслідок, міжхребцеві суглоби відчувають сильне навантаження.

Якщо у дитини вроджена патологія, що виражається в змінених пропорціях тіла, то спостерігатися в ортопеда потрібно з самого дитинства.

Іноді хвороба проявляється не відразу, а в міру росту і розвитку дитини. Тому ще більш важливо в дитячому віці відвідувати ортопеда з метою профілактики.

Лікар-ортопед лікує такі хвороби:

порушення постави, сколіоз, остеохондроз, кіфоз;

деформувальний артроз, вивихи, аномалії будови;

вроджені вади (клишоногість, кривошия, карликовість, недорозвинення кінцівок);

слабкість м’язового корсета;

всі види травм (тріщини, переломи, вивихи, розтягнення, розриви сухожиль) та ін.

Допомога травматолога ортопеда полягає в тому, щоб допомогти пацієнту позбутися від будь-якої проблеми, надавши кваліфіковану діагностику та лікування.

Профілактика хвороб опорно-рухового апарату

Коли проблема пацієнта вирішена, участь та втручання травматолога-ортопеда не закінчується. Його завдання — підібрати людині низку профілактичних заходів, спрямованих на зміцнення кістково-м’язової тканини і синовіальних з’єднань.

Насамперед лікар рекомендує пацієнту переглянути свій спосіб життя та внести позитивні корективи. Наступним кроком є правильне збалансоване харчування, дотримання режиму дня, обов’язкова відмова від шкідливих звичок і активний відпочинок.

Щоб суглоби та всі тканини опорно-рухового апарату залишалися міцними і здоровими, необхідно живити їх достатньою кількістю вітамінів А, Е, С, В. Необхідний також прийом хондропротекторів та інших біологічно активних добавок з високим вмістом вітамінів і мікроелементів, необхідних для зміцнення кісток, суглобів та м’язів.