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Когда кожа подает сигналы тревоги: четыре признака образования тромбов

28 апреля 2023, 09:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
тромб ноги набряк
Источник: Depositphotos

Хирург-консультант по венам Омар Абу-Бакр в комментарии популярному британскому изданию назвал четыре предупредительных признака образования опасных тромбов, с которыми следует немедленно обратиться к врачу.

— Сгустки крови — палка о двух концах. С одной стороны они возникают в ответ на кровотечение и могут оказаться полезными. Но те сгустки, которые образуются в венах, также известные как тромбоз глубоких вен, могут быть опасными, — объясняет специалист.

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Эксперт поделился симптомами, на которые следует обратить внимание.

1.Припухлость. Отек, который обычно возникает в лодыжке или стопе, считается одним из явных признаков тромбоза глубоких вен. Сам по себе этот симптом можно принять за что-то другое, например, за укус насекомого. Однако в сочетании с другими признаками это может указывать на тромбоз глубоких вен.

2.Расширенные, болезненные вены и спазмы. Отек часто может сопровождаться заметно набухшими венами, которые кажутся болезненными или твердыми при прикосновении.

Обычно отеки начинаются в голени, а затем распространяются на остальную часть ноги.

3.Тепло или покраснение. При тромбозе глубоких вен кожа станет теплой в пораженной области вокруг места, где находится сгусток. Это тепло заметно по разнице температур между пораженным участком и окружающими частями тела.

4.Изменение цвета кожи. Пораженный участок также может изменить свой обычный оттенок и стать бледного цвета с красным или синим оттенком.

Хорошая новость заключается в том, что есть несколько способов снизить риск образования тромбов в венах.

Врач рекомендовал следующие стратегии:

  • используйте компрессионные чулки, чтобы улучшить кровоток в ногах;
  • оставайтесь активными, чтобы устранить факторы риска ТГВ, поддерживая здоровый вес, улучшая кровообращение и укрепляя мышцы;
  • не допускайте обезвоживания, чтобы снизить риск сгущения крови;
  • избегайте длительного сидения или стояния (если вы сидите или стоите в течение длительного времени, делайте частые перерывы, чтобы размять ноги и подвигаться).

Источник: Express

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