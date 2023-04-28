Хірург-консультант з вен Омар Абу-Бакр у коментарі популярному британському виданню назвав чотири попереджувальні ознаки утворення небезпечних тромбів, з якими слід негайно звернутися до лікаря.

– Згустки крові – палиця з двома кінцями. З одного боку вони виникають у відповідь на кровотечу і можуть виявитися корисними. Але ті згустки, які утворюються у венах, також відомі як тромбоз глибоких вен, можуть бути небезпечними, – пояснює фахівець.

Експерт поділився симптомами, на які слід звернути увагу.

1. Припухлість. Набряк, який зазвичай виникає в щиколотці або стопі, вважається однією з явних ознак тромбозу глибоких вен. Сам по собі цей симптом можна прийняти за щось інше, наприклад, за укус комахи. Однак у поєднанні з іншими ознаками це може вказувати на тромбоз глибоких вен.

2. Розширені, болючі вени та спазми. Набряк часто може супроводжуватися помітно набряклими венами, які здаються болючими або твердими під час дотику.

Зазвичай набряки починаються в гомілці, а потім поширюються на іншу частину ноги.

3. Тепло або почервоніння. У разі тромбозу глибоких вен шкіра стане теплою в ураженій ділянці навколо місця, де міститься згусток. Це тепло помітне за різницею температур між ураженою ділянкою та навколишніми частинами тіла.

4. Зміна кольору шкіри. Уражена ділянка також може змінити свій звичайний відтінок і стати блідого кольору з червоним або синім відтінком.

Хороша новина полягає в тому, що є кілька способів знизити ризик утворення тромбів у венах.

Лікар рекомендував такі стратегії:

використовуйте компресійні панчохи, щоб поліпшити кровотік у ногах;

залишайтеся активними, щоб усунути фактори ризику ТГВ, підтримуючи здорову вагу, покращуючи кровообіг і зміцнюючи м’язи;

не допускайте зневоднення, щоб знизити ризик згущення крові;

уникайте тривалого сидіння або стояння (якщо ви сидите або стоїте протягом тривалого часу, робіть часті перерви, щоб розім’яти ноги і порухатися).

Джерело: Express