Эксперт по фитнесу и специалист по спортивному питанию Натали Комова в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказала о том, что цитрусовые обладают многообещающим эффектом против свертывания крови, что подтверждается исследованиями.

— Цитрусовые, такие как апельсины, лимоны и грейпфруты, могут помочь укрепить кровеносные сосуды и предотвратить образование тромбов, — утверждает Комова.

По ее словам, эти фрукты богаты витамином С, который является антиоксидантом, помогающим укрепить кровеносные сосуды и предотвратить повреждение их стенок.

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Кроме того, цитрусовые содержат флавоноиды — растительные соединения, которые обладают противовоспалительными свойствами и противодействуют свертыванию крови.

Слова эксперта подтверждает и исследование, результаты которого были опубликованы в Пакистанском журнале фармацевтических наук. Исследовательская группа решила оценить влияние лимона на различные параметры крови, в том числе и свертываемость.

Ученые использовали подходы как in vitro, так и in vivo, то есть эксперимент проводился в контролируемой среде, такой как чашка Петри, а также на живых организмах.

При тестировании in vivo лимоны вводили в трех разных дозах: 0,2 мл/кг, 0,4 мл/кг и 0,6 мл/кг здоровым кроликам. Доза 0,4 мл оказалась наиболее мощной для предотвращения слипания тромбоцитов в кровяной сгусток.

Источник: Express