Експерт з фітнесу і фахівець зі спортивного харчування Наталі Комова в коментарі популярному британському онлайн-виданню розповіла про те, що цитрусові мають багатообіцяючий ефект проти згортання крові, що підтверджується дослідженнями.

– Цитрусові, такі як апельсини, лимони і грейпфрути, можуть допомогти зміцнити кровоносні судини і запобігти утворенню тромбів, – стверджує Комова.

За її словами, ці фрукти багаті на вітамін C, який є антиоксидантом і допомагає зміцнити кровоносні судини і запобігти пошкодженню їхніх стінок.

Крім того, цитрусові містять флавоноїди – рослинні сполуки, які мають протизапальні властивості та протидіють згортанню крові.

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Слова експерта підтверджує і дослідження, результати якого були опубліковані в Пакистанському журналі фармацевтичних наук. Дослідницька група вирішила оцінити вплив лимона на різні параметри крові, зокрема згортання.

Вчені використовували підходи як in vitro, так і in vivo, тобто експеримент проводився в контрольованому середовищі, такому як чашка Петрі, а також на живих організмах.

Під час тестування in vivo лимони вводили у трьох різних дозах: 0,2 мл/кг, 0,4 мл/кг та 0,6 мл/кг здоровим кроликам. Доза 0,4 мл виявилася найбільш потужною для запобігання злипання тромбоцитів в кров’яний згусток.

Джерело: Express