Веснянки – це дрібні пігментні плямки на обличчі людей, які обумовлені накопиченням меланіну в шкірі. Найчастіше вони виникають у людей зі світлою шкірою і русявим або рудим волоссям.

За словами косметолога Олени Шалевої, часто дівчата та жінки звертаються до спеціаліста з проханням прибрати веснянки та зробити рівний тон шкіри. Але чи варто це робити?

– Веснянки не несуть ніякої шкоди для шкіри. І скоріше є милою особливістю зовнішності. Але реклама і інтернет впливають на людей, тому у деяких можуть виникнути комплекси щодо цього, – каже вона. ⠀

Вони появляються в дитячому віці, існують постійно, взимку бліднуть, а в період активного сонця стають яскравішими. Буває так, що з віком веснянки можуть повністю зникнути.

Косметолог запевняє, що боротися з ним не варто, адже така особливість закладена генетично.

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Існують кілька міфів щодо веснянок:

Міф №1 – веснянки небезпечні і можуть потім переродитися в рак шкіри

Косметолог стверджує, що веснянки абсолютно безпечні для шкіри і, на відміну від родимок, вони не містять велику кількість меланоцитів.

Міф №2 – веснянок можна позбутись, якщо користуватись скрабами

– Скраби ніколи не допоможуть прибрати веснянки. А навпаки, пошкоджуючи верхній захисний шар шкіри, можна призвести до пігментації, – попередила вона.

Міф №3 – веснянки потрібно протирати лимонним соком

Шалева каже, що частка правди у цьому є, адже у лимонному соці міститься лимонна кислота, а вона має потужну вибілюючу дію. Але краще використовувати професійні засоби, в яких лимонна кислота є в потрібних кількостях, щоб не нашкодити.

Крім того, експерт радить використовувати для профілактики веснянок креми з SPF захистом. Відбілюючі засоби варто застосовувати виключно у холодну пору року.

Для того, щоб запобігти посиленню пігментації шкіри у раціон слід включити продукти, багаті на вітаміни С і PP (гречана крупа, яловичина, курка, печінка, а також овочі та фрукти).

Також не рекомендується з’являтися на сонці в самий пік його активності. Тобто в період з 11 до 15 годин. Якщо ж потрібно вийти в цей час, то постарайтеся прикривати ділянки шкіри, на яких з’являються веснянки.

– У домашній догляд потрібно додати засоби з фруктовими кислотами, азелаїновою кислотою, коєвою кислотою тощо. Складниками, що застосовуються при пігментації, ретиноїди (за призначенням спеціаліста), – каже косметолог.

Джерело: Олена Шалева