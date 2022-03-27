Відомі блогери, що раніше писали про красу, продовжують і зараз давати свої поради щодо догляду за собою. Проте вони мало чим відрізняються від “мирних” на цю ж тему: обов’язкові тоніки, двоетапне очищення, життєво необхідні процедури тощо.

Важко уявити, як люди можуть послуговуватись цією інформацією, коли кілька разів на день вимушені бігати з дому у сховище й назад.

Ось чому лікарка-дерматологиня Катерина Бакіко вирішила дати кілька порад, що відповідають подіям навколо.

– Війна нам багато чого показала, що здоров’я важливіше за красу, показала багато світлих людей та вчинків, – написала Катерина в Instagram. – Погоня за модою, нескінченні косметичні процедури зараз виглядають такими другорядними.

Ось чому, коли думаєте про догляд за шкірою, вибирайте насамперед її чистоту та дотримання правил гігієни.

Коли є змога, намагайтесь помитися. Бо це не тільки очищення, а ще й розслаблення. Мило використовуйте, яке є. Але якщо є вибір, то беріть дитяче або крем-мило, щоб не пересушувати шкіру.

Руки мийте частіше: кілька разів на день.

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Намагайтеся не забувати про зовнішність, де б ви не були – мийтеся, обстригайте нігті, розчісуйте волосся, фарбуйтесь, голіться, дбайте за себе.

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Саме базові звички допоможуть зменшити стрес. Не обов’язково робити маски, пілінг, як до війни, але якщо є можливість – робіть. Немає бажання – не переймайтеся. Ви і так красиві.

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Агресивні косметичні процедури зараз недоречні. Адже у будь-який момент вам потрібно буде переїхати або просидіти кілька діб у укритті, тому є ризик отримати ускладнення. Та ніжний масаж після водних процедур не завадить, ба більше – підніме настрій, заспокоїть.

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Найкращий крем для нинішніх часів – зволожувальний. Він пом’якшить шкіру та буде захищати від зовнішніх подразників.

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Не засуджуйте нікого, хто хоче зробити і робить манікюр, людині це може бути важливим для зменшення стресу.

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У весняні дні сонце стає агресивнішим, тому прикривайте обличчя, коли знаходитесь просто неба. Не допускайте опіків. Якщо є можливість, використовуйте сонцезахисний крем.

Не перегрівайтесь, перегрівання складок та стоп може призвести до проблем зі шкірою.

Не забувайте і про ноги. Обирайте зручне взуття, адже у розтерту шкіру може потрапити інфекція.

Добре просушуйте ноги, коли повертаєтесь у приміщення.

Не ходіть по підлозі босими ногами, одягайте капці або шкарпетки.

Не беріть чужі предмети гігієни або ж ретельно їх дезінфікуйте.

Якщо їдете у дорогу, візьміть базовий комплекс догляду, багато засобів брати не потрібно.

Базові речі, які потрібно взяти, коли переїжджаєте:

мило, зубна паста і щітка;

зволожувальний крем, вазелін;

вата, рушник;

шампунь;

прокладки;

гребінець, ножиці;

дезінфекційний засіб.

Якщо є місце в багажі, можете додати щось “для душі”, щоб потім була змога хоч на короткий час повернутися до довоєнних звичок.

Джерело: Катерина Бакіко